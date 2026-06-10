Ionut Georgescu gana peso en el Lucentum como nuevo director de Operaciones

La Fundación Lucentum ha anunciado el nombramiento de Ionut Georgescu como director de Operaciones, movimiento que, aseguran, se encuadra dentro de un proceso de reestructuración organizativa orientado a profesionalizar y fortalecer las áreas no deportivas de la entidad.

El cargo de nueva creación coordinará tres áreas de la Fundación: Marketing y Comunicación, Ventas y Eventos. Esta nueva estructura, según señalan, busca una gestión "más cohesionada, ágil y orientada al crecimiento de la entidad tanto en su dimensión institucional como comercial".

Dos años en la entidad

La resposabilidad recae en Ionut Georgescu, empresario del baloncesto que ya lleva dos años asociado al Lucentum como director técnico, con un rol especial en la base del equipo. La llegada del directivo de nacionalidad rumana a la Fundación significó el nacimiento de la Lucentum Basket Academy, con la consecuente transformación de la cantera en una academia que ha añadido la oferta de experiencias internacionales a la formación deportiva.

De hecho, y en paralelo a sus nuevas funciones operativas, Georgescu continuará al frente del proyecto que engloba la Lucentum Basket Academy y el International Basketball Hub, iniciativas que mediante acuerdos con múltiples clubes de varios países han impulsado la globalización de la organización lucentina.

Empresario del baloncesto

Georgescu, de 38 años ha desarrollado su carrera en cuatro clubes de primer nivel en Rumanía, y antes de su incorporación a la entidad alicantina pasó tres temporadas al frente de las relaciones internacionales y la gestión de eventos en el Real Betis Baloncesto. Se ha especializado en el scouting y en la gestión del negocio deportivo en clubes de baloncesto.

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La Fundación confía en que esta nueva etapa "consolidará a Lucentum Alicante como una organización de referencia en la Primera FEB y en el panorama del baloncesto europeo".