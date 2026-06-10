Jairo Agenjo: "Me veo luchando por ganar unos Juegos Olímpicos"

A sus recién cumplidos 18 años, Jairo Agenjo se proclamó campeón de Europa Absoluto de Taekwondo el 14 de mayo en la categoría de -54 kilos tras vencer por 2-0 al italiano Gaetaro Cirivello. De esta forma, el joven de La Vila se ha consolidado como una de las grandes promesas del deporte alicantino y no esconde su sueño: poder ganar unos Juegos Olímpicos. La cita en Los Ángeles el próximo 2028 está apuntada en su calendario como el gran objetivo, pero antes deberá superar otros retos como el Gran Prix de Roma o el de Corea.

Con 18 años recién cumplidos… ¿Es usted consciente de todo lo que ha conseguido?

Aún lo estoy asimilando. Iba con expectativas, pero más de hacer podio que de ganar. Para mí ha sido un shock tremendo y estoy intentando darme cuenta de todo. Ahora ya estoy pensando en los próximos objetivos.

Jairo Agenjo, durante la última competición. / INFORMACIÓN

¿Qué fue lo primero en lo que pensó al proclamarse campeón de Europa?

Se me vino a la cabeza todo el sacrificio que llevaba detrás. También pensé en el trabajo duro que hemos estado haciendo mi entrenador y mis compañeros. Estoy muy orgulloso de todo lo que he trabajado durante este proceso.

Ganó la final con parciales de 14-7 y 19-7. ¿Le salió el combate perfecto?

La final fue bastante bien, hice el trabajo que teníamos previsto y todo salió como esperábamos. La semifinal fue como una final anticipada porque me tocó enfrentarme a un campeón del mundo que ya me había ganado anteriormente. Haber ganado ese combate me hizo tener más expectativas en la final.

¿Fueron las semifinales la ronda más complicada?

Sí, porque fue ante un rival que ya me había enfrentado tres veces. De esas tres él me había ganado dos y yo solo una, fue como una especie de revancha del año pasado. Sin duda fue el combate más complicado.

"Ahora me veo capaz de plantarle cara y ganarle a cualquiera" Jairo Agenjo

¿En qué momento se dio cuenta de que podía ganar el oro?

En el primer combate salí muy bien, de hecho, todos mis compañeros me dijeron lo bien que me habían visto. En los cuartos de final, ante un rival turco que también me había ganado anteriormente, me salió todo sobre ruedas y le gané con la máxima diferencia que puede haber en un preliminar. A partir de ahí me di cuenta de que podía hacer algo grande. También ayudó que la gente me lo dijese.

¿Qué cree que es en lo que más ha cambiado con el paso de las categorías inferiores al Campeonato de Europa Absoluto?

He cambiado, aparte de que he cogido más cuerpo y fuerza, la forma de pensar y la mentalidad. El año pasado entraba en cada competición pensando que me iban a pegar y este año es al revés. Ahora me veo capaz de plantarle cara y ganarle a cualquiera. Esto me ha hecho mejor.

Detrás de un éxito así debe haber un sacrificio tremendo…

Por supuesto que sí. Descansamos como mucho una tarde que suele ser la del domingo. El resto de días entrenamos y cuando podemos doblar hacemos doblete mañana y tarde. La verdad es que es un sacrificio muy grande, pero es lo que toca y lo que he elegido. Además, es mi pasión, entonces, adelante con ello.

Jairo Agenjo celebra durante el último europeo. / INFORMACIÓN

¿Cómo de importante está siendo su entorno?

Mi familia, que son los que viven conmigo, me han apoyado siempre en todo y han estado de maravilla. Mi entrenador Juanjo es una persona de diez y me ayuda tanto en los entrenamientos como emocionalmente. Quiero destacar también a mi mejor amiga Violeta que estuvo en el europeo conmigo y es la que más me ayuda.

¿Recuerda el primer día que practicó taekwondo? ¿Qué fue lo que le enganchó?

Tengo flashbacks de aquel día porque empecé con cuatro años junto a dos amigos. Desde ahí he seguido y no he parado en ningún momento. Es un deporte que, en general, me gusta muchísimo y siempre me ha apasionado. Así lleva siendo desde el primer día.

¿Cómo sería una semana normal para usted?

A partir del curso que viene estudiaré online, por lo que también entrenaré por las mañanas, pero, a día de hoy, tengo que ir al instituto. Al terminar descanso lo que puedo y me marcho a entrenar de seis a nueve y media o diez. Los sábados entreno por la mañana y por la tarde. Los domingos solo por la mañana, pero dependiendo de la semana también puede ser por la tarde.

"El año pasado veía los Juegos Olímpicos como algo imposible, pero ahora es mucho más probable" Jairo Agenjo

¿Cómo se definiría fuera del taekwondo?

Me defino como una persona disciplinada, cuando tengo una obligación la acepto y la hago sin protestar ni rechistar. También soy una persona con mucho carácter e intento ser lo más humilde posible.

Tras ser campeón de Europa, ¿qué sueño viene ahora?

Mi próximo reto es la President's Cup. Después, y este ya es el gran objetivo que tenemos, llegará el Grand Prix de Roma. Tras esta prueba tendré el Grand Prix de Corea y el Gran Prix de París, que uno será en septiembre y el otro en octubre.

Jairo Agenjo, durante una competición. / INFORMACIÓN

¿Tiene en mente los Juegos Olímpicos de 2028?

La verdad es que sí. Intento no pensarlo mucho porque me agobia, pero es un sueño. El año pasado lo veía como una cosa imposible, pero ahora, pese a que sigue siendo un sueño, es mucho más probable. Trabajaremos todo lo que podamos para conseguirlo.

¿Dónde diría que está su techo?

Me veo llegando a unas Olimpiadas y luchando por ganarlas. No sabría decir si ganar o perder, yo lo que quiero es poder estar en unos Juegos Olímpicos y ganarlos. Voy a ir a muerte a por ello para poder cumplir mi sueño.