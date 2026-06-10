El Nava encarrila la permanencia ante Agustinos (25-34)

Encuentro de ida en el colegio donde Agustinos Alicante se jugaba la machada de intentar tumbar al BM Nava, rival que tras jugar la Copa del Rey persigue el objetivo de continuar en la máxima categoría. Había que apostar por un resultado que dejase abierta la vuelta en Nava de la Asunción, teniendo en cuenta que en este formato el equipo de menor categoría jamás ha podido superar al de máxima categoría.

Arrancó bien el encuentro con intercambio de golpes y equilibrio durante un primer cuarto en el que ambos, sin un excesivo ritmo, fueron madurando sus acciones ofensivas. Cuando los locales erraron un par de ellas, el 7-10 obligó a Carrillo a frenar el choque y buscar alternativas. Entró el partido en precipitaciones, exclusiones locales y decisiones discutidas por la afición local, algo que supo manejar Nava para colocase cinco arriba al descanso (11-16).

Partido lento

La segunda parte tampoco alcanzaba un ritmo decente. Hubo ataques largos y elaborados donde Nava seguía al mando ante un Agustinos que, haciendo la goma, iba recortando distancias. Aparecieron ambos metas un par de veces para frenar en ataque y los colegiados quisieron ser parte del convite con numerosos parones, exclusiones y todo ello contribuyendo a que el encuentro se eternizase.

Llegó Agustinos a ponerse a cuatro goles, lo que resultó en un espejismo pues Nava otra vez pisó el acelerador, con un Óscar Marugán clave en ataque por los segovianos sumando diez goles, para ponerse siete arriba (20-27) con diez minutos por delante, renta que aumentó hasta los nueve goles finales.

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Así, el Nava encarriló la permanencia ante un Agustinos que jugó sin presión alguna disfrutando de su premio a una temporada fuera de lo normal. El sábado a las 19:30 en tierras segovianas será el encuentro de vuelta donde Agustinos Alicante pone fin a la temporada.