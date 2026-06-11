Daniel Adriasola: "El objetivo del HLA Alicante es volver a competir en todos los partidos"

Punto final a la temporada más loca. El año de las subidas y las bajadas ya está en el recuerdo y ahora es tiempo de hacer balance, analizar errores y empezar a poner los cimientos del HLA Alicante 2026-2027. Para ello, Daniel Adriasola, Ionut Georgescu e Ignacio Alonso han comparecido ante los medios con el fin de valorar el curso 2025-2026 y empezar a desgranar lo que será el Lucentum de cara a la próxima temporada con el equipo masculino en Primera FEB y el femenino en la Liga Femenina 2.

"En el apartado deportivo hemos tenido una grandísima noticia con el ascenso de las chicas. Nos ha hecho especial ilusión a todos tras cuatro años intentándolo. Hacerlo con un 29-0 ha sido magnífico. En el equipo masculino empezamos muy bien y terminamos muy mal, ha sido un año muy convulso y no sabemos los motivos. Aun así conseguimos meternos en "play-offs" y en siete temporadas lo hemos conseguido cinco veces. Este año el colofón fue bastante feo con un partido en el que fuimos barridos dando una imagen pésima", comentaba Daniel Adriasola, presidente de la entidad.

Daniel Adriasola, durante la última rueda de prensa. / Héctor Fuentes

Tras caer eliminado en los cuartos de final de la promoción por el ascenso, el HLA Alicante prescindió de Rubén Perelló y anunció la vuelta de Pedro Rivero. Sobre esto, Daniel Adriasola ha comentado lo siguiente. "Agradecemos todo lo que hizo la temporada pasada, pero los resultados mandan y las sensaciones han sido muy malas. A la misma vez tuvimos la gran noticia de poder traer a Pedro Rivero de vuelta, con él vivimos los mejores años deportivos desde que estamos en el club. Esta segunda vuelta hemos hecho la peor de las siete temporadas, eso genera desafecto".

La próxima temporada será la última que se compita con el paraguas de la fundación y en alas de reorganizar y mejorar el club, se ha dividido este en tres grandes áreas: deportiva, económica y desarrollo. Dentro del marco social, Adriasola ha destacado el crecimiento que se está dando y ha recordado que el sábado 13 de junio se inaugurarán tres nuevas pistas de baloncesto en Nou Alacant.

"El colofón de esta temporada fue bastante feo con un partido en el que fuimos barrido dando una imagen pésima" Daniel Adriasola

Por último, ha desvelado que se están terminando de esclarecer ciertos aspectos para que este mismo mes entreguen el expediente al Ayuntamiento y se pueda poner en marcha la cesión demanial del terreno para la Ciudad del Baloncesto proyectada sobre suelo municipal en el barrio de Garbinet. "Lo hicimos con total escepticismo y aun así estamos en camino de ello. Espero que ese mes esté todo presentado y podamos conseguir una piedra angular del futuro del club".

Ionut Georgescu, recientemente nombrado director de Operaciones del club, ha agradecido la oportunidad y se ha mostrado ilusionado con este nuevo reto. Ha hecho especial hincapié en la línea internacional que lleva siguiendo el club en los últimos tiempos y ya avanzado que desde la entidad "se están empezando a organizar eventos internacionales que nunca antes se habían hecho en Alicante".

Ionut Georgescu, durante su comparecencia en el balance de la temporada. / Héctor Fuentes

En lo que respecta al departamento económico, Ignacio Alonso ha desgranado con cifras la bonanza económica que atraviesa la entidad. "Veníamos de un par de temporadas complicadas donde tuvimos que superar numerosos obstáculos, pero este año ha sido tremendamente positivo. Gracias a que hemos tenido un apoyo muy importante hemos conseguido cerrar un presupuesto de dos millones de euros. A día de hoy tenemos al día jugadores, Hacienda, Seguridad Social, proveedores… No solo todo esto, sino que también hemos hecho frente a deudas del pasado", añadía.

Dentro de la parcela de abonos se ha ingresado un 24% más respecto al año pasado cerrando la temporada con 130.000 euros. En cuanto a la venta de entradas la subida ha sido todavía más grande con un 41%, pasando de 40.000 euros a cerca de 70.000. En hostelería se ha subido un 13% y el área de merchandising también ha sufrido un crecimiento exponencial. Respecto a los patrocinadores se ha conseguido renovar prácticamente a todos lo de la temporada pasada y además se han añadido algunos nuevos.

Ignacio Alonso explica la situación económica del HLA Alicante / Héctor Fuentes

En la rueda de preguntas, Daniel Adriasola ha reiterado que el final de curso ha sido decepcionante y con el fin de recuperar la identidad se ha producido la vuelta de Pedro Rivero. "Cuando se contempló el escenario no era una opción porque estaban Palencia, Estudiantes… Realmente fue un acercamiento muy rápido que convenció a todo el mundo. Es ilusionante para él y para nosotros".

Sobre si en el próximo año el presupuesto va a crecer, Adriasola ha sido claro y ha querido dejar claro que los dos millones pertenecen al club en conjunto. "El primer equipo va a tener una aportación superior por parte de la familia Díaz, pero nosotros tenemos que seguir trabajando y renovar el acuerdo con HLA. El objetivo del club es crecer un 20%".

"Quisimos aguantar hasta el final, había posibilidades de entrar al "play-off" y lo conseguimos porque se nos apareció la virgen. No tomamos una decisión anterior porque no queríamos precipitarnos", respondía Adriasola tras ser preguntado sobre el motivo de aguantar a Perelló hasta el final de temporada. Además, añadía lo siguiente.

Mejorar y competir

"El objetivo del club para la próxima temporada es mejorar y competir todos los partidos, que es algo que dejamos de hacer hace meses. Es muy difícil competir en esta liga cuando hay equipos anunciando que instituciones públicas le van a dar tres millones de euros. El club quiere estar lo más arriba posible". Pese a no tener ningún jugador con contrato a día de hoy, ha señalado que están muy avanzados respecto al año pasado en lo que se refiere a la confección de la plantilla.

Sobre la intención de constituir una SAD de cara a los próximos años, Adriasola está convencido que una parte de la venta de las acciones se pondrá a disposición de los aficionados. "Todo lo que hemos vivido este año va en función de hacer la SAD lo más grande posible y hacer partícipe a la gente. Me gustaría que un porcentaje importante fuese de los alicantinos, pero cuando estábamos con el agua al cuello no apareció ningún grupo de empresarios alicantino. En ese momento nos salvó la aparición de la familia Díaz y el apoyo de la gente".