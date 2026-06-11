Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Acuerdo parcial EducaciónWasaps Mazón VentorroHuelga limpieza HoguerasDocumental EspláLlados BenidormDirecto Hogueras Alicante 2026Programación Hogueras
instagramlinkedin

El Foro Pedro Ferrándiz reunirá en Alicante a Emilio Butragueño y Juan Antonio Corbalán

El Teatro Principal acogerá el próximo lunes la presentación del documental “Pedro Ferrándiz, la leyenda”, con un cara a cara moderado por Toni Cabot y Jesús Álvarez

Butragueño y Corbalán rendirán homenaje a Pedro Ferrándiz en Alicante.

Butragueño y Corbalán rendirán homenaje a Pedro Ferrándiz en Alicante. / INFORMACIÓN

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
J. A. Giménez

J. A. Giménez

El Foro Pedro Ferrándiz celebrará en Alicante la presentación del documental “Pedro Ferrándiz, la leyenda”, una cita que reunirá a dos nombres destacados del deporte español: Emilio Butragueño y Juan Antonio Corbalán.

El encuentro tendrá lugar el próximo lunes 15 de junio, a las 20:30 horas, en el Teatro Principal de Alicante, con asistencia por invitación.

Un cara a cara entre Butragueño y Corbalán

Uno de los principales atractivos del foro será el cara a cara entre Emilio Butragueño y Juan Antonio Corbalán, planteado dentro de la presentación del documental dedicado a Pedro Ferrándiz.

El acto estará moderado por los periodistas Toni Cabot y Jesús Álvarez, que conducirán una sesión centrada en la figura de Ferrándiz y en el contenido del documental “Pedro Ferrándiz, la leyenda”.

Noticias relacionadas y más

El acto está organizado por el Consejo Superior de Deportes, Leyendas Blancas (la asociación oficial de exjugadores de baloncesto del Real Madrid), Prensa Ibérica e INFORMACIÓN y cuenta con la Generalitat Valenciana, la Universidad Europea, el Ayuntamiento de Alicante y Netial como entidades colaboradoras.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Generalitat ya ha dragado 80.000 metros cúbicos de lodos del 'tapón' de la desembocadura del Segura
  2. Alberto Sanz, entrenador canino: 'Si aún le das de comer a tu perro en el comedero, tíralo ya
  3. Ya ha entrado en vigor: la Ley de Bienestar animal prohíbe tener a un perro en la terraza y las multas pueden ser de hasta 50.000 euros
  4. Más personas sin hogar en los alrededores de la montaña del huevo de Alicante: 'Intentamos convivir de la mejor manera posible
  5. Manuel Manzano, veterinario: “El remedio barato que ayuda a mantener las pulgas lejos de tu perro”
  6. Un residencial se apropia de un tramo de paseo en primera línea del mar en Torrevieja
  7. Asambleas docentes de Alicante se muestran a favor de firmar microacuerdos con el Consell, pero no la oferta al completo
  8. El entorno municipal del nuevo centro de ocio del Puerto de Torrevieja, 'patas arriba' a 24 horas de la apertura

Así es el gigantesco mural de Neymar pintado en Brasil

Así es el gigantesco mural de Neymar pintado en Brasil

Alertan del posible cierre del colegio Virgen del Carmen de Orihuela el próximo curso

Alertan del posible cierre del colegio Virgen del Carmen de Orihuela el próximo curso

El BCE sube los tipos en 25 puntos básicos, al 2,25%, ante las presiones inflacionistas por la guerra

Irene Montero, sobre el paro de profesores: "Ni la peor patronal tiene cinco semanas de huelga indefinida"

Irene Montero, sobre el paro de profesores: "Ni la peor patronal tiene cinco semanas de huelga indefinida"

El rector de la Universidad Miguel Hernández de Elche durante el acto de clausura del curso académico: "Podemos sentirnos orgullosos de esta universidad inovadora, abierta y comprometida con su territorio"

San Vicente paraliza las obras del albergue de animales para modificar el proyecto: 280.000 euros más

San Vicente paraliza las obras del albergue de animales para modificar el proyecto: 280.000 euros más
Tracking Pixel Contents