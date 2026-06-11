El Foro Pedro Ferrándiz reunirá en Alicante a Emilio Butragueño y Juan Antonio Corbalán
El Teatro Principal acogerá el próximo lunes la presentación del documental “Pedro Ferrándiz, la leyenda”, con un cara a cara moderado por Toni Cabot y Jesús Álvarez
El Foro Pedro Ferrándiz celebrará en Alicante la presentación del documental “Pedro Ferrándiz, la leyenda”, una cita que reunirá a dos nombres destacados del deporte español: Emilio Butragueño y Juan Antonio Corbalán.
El encuentro tendrá lugar el próximo lunes 15 de junio, a las 20:30 horas, en el Teatro Principal de Alicante, con asistencia por invitación.
Un cara a cara entre Butragueño y Corbalán
Uno de los principales atractivos del foro será el cara a cara entre Emilio Butragueño y Juan Antonio Corbalán, planteado dentro de la presentación del documental dedicado a Pedro Ferrándiz.
El acto estará moderado por los periodistas Toni Cabot y Jesús Álvarez, que conducirán una sesión centrada en la figura de Ferrándiz y en el contenido del documental “Pedro Ferrándiz, la leyenda”.
El acto está organizado por el Consejo Superior de Deportes, Leyendas Blancas (la asociación oficial de exjugadores de baloncesto del Real Madrid), Prensa Ibérica e INFORMACIÓN y cuenta con la Generalitat Valenciana, la Universidad Europea, el Ayuntamiento de Alicante y Netial como entidades colaboradoras.
- La Generalitat ya ha dragado 80.000 metros cúbicos de lodos del 'tapón' de la desembocadura del Segura
- Alberto Sanz, entrenador canino: 'Si aún le das de comer a tu perro en el comedero, tíralo ya
- Ya ha entrado en vigor: la Ley de Bienestar animal prohíbe tener a un perro en la terraza y las multas pueden ser de hasta 50.000 euros
- Más personas sin hogar en los alrededores de la montaña del huevo de Alicante: 'Intentamos convivir de la mejor manera posible
- Manuel Manzano, veterinario: “El remedio barato que ayuda a mantener las pulgas lejos de tu perro”
- Un residencial se apropia de un tramo de paseo en primera línea del mar en Torrevieja
- Asambleas docentes de Alicante se muestran a favor de firmar microacuerdos con el Consell, pero no la oferta al completo
- El entorno municipal del nuevo centro de ocio del Puerto de Torrevieja, 'patas arriba' a 24 horas de la apertura