El Foro Pedro Ferrándiz reunirá en Alicante a Emilio Butragueño y Juan Antonio Corbalán

El Foro Pedro Ferrándiz celebrará en Alicante la presentación del documental “Pedro Ferrándiz, la leyenda”, una cita que reunirá a dos nombres destacados del deporte español: Emilio Butragueño y Juan Antonio Corbalán.

El encuentro tendrá lugar el próximo lunes 15 de junio, a las 20:30 horas, en el Teatro Principal de Alicante, con asistencia por invitación.

Un cara a cara entre Butragueño y Corbalán

Uno de los principales atractivos del foro será el cara a cara entre Emilio Butragueño y Juan Antonio Corbalán, planteado dentro de la presentación del documental dedicado a Pedro Ferrándiz.

El acto estará moderado por los periodistas Toni Cabot y Jesús Álvarez, que conducirán una sesión centrada en la figura de Ferrándiz y en el contenido del documental “Pedro Ferrándiz, la leyenda”.

El acto está organizado por el Consejo Superior de Deportes, Leyendas Blancas (la asociación oficial de exjugadores de baloncesto del Real Madrid), Prensa Ibérica e INFORMACIÓN y cuenta con la Generalitat Valenciana, la Universidad Europea, el Ayuntamiento de Alicante y Netial como entidades colaboradoras.