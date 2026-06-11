Guillermo Artime se suma al cuerpo técnico de Roi Sánchez en el Horneo

El Horneo ha comunicado este jueves que refuerza su cuerpo técnico con la llegada de Guillerme Artime, quien llega con el respaldo del entrenador principal Roi Sánchez. Artime, que ejercerá como segundo entrenador, cuenta con una amplia experiencia en los banquillos y llega procedente del Valinox Novas. Anteriormente estuvo de segundo en el UBU San Pablo Burgos (24-25), temporada en la que trabajó mano a mano con Roi y en la que jugaron la fase de ascenso a Asobal. Desde el 2016 hasta el 2025, ejerció de segundo y coordinador en el Atlética Avilesina. Club con el que disputó 3 fases de ascenso a División de Honor B.

Guillermo se muestra "muy contento" por formar parte de este proyecto. "El Horneo es un club que viene creciendo en los últimos años de forma exponencial, lo que se ha visto, sobre todo, en las últimas temporadas. Por lo que, que quieran contar conmigo, es motivo de orgullo para mí", confiesa. En cuanto a la próxima temporada, Artime espera "crecer y aprender". "Creo que estoy en el sitio adecuado para seguir creciendo como entrenador. A nivel de equipo, espero que siga asentándose en una categoría complicada como la ASOBAL y que podamos crecer a nivel de primer equipo y de cantera y club", añade.

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Aunque sin duda, lo más "especial", de su llegada a Alicante es el reencuentro con Roi, del que ya fuera segundo en Burgos. "Roi fue la persona que confió en mí para meterme en el balonmano profesional y le estoy muy agradecido. Quiero seguir aprendido a su lado y estoy seguro que así lo haré", afirma. Roi, por su parte, define a Guillermo como una persona de su "total confianza, súper trabajadora, meticulosa". "Entiende muy bien el modelo de juego que a mí me gusta aplicar y mi método. Este año hemos estado en constante contacto y viene desde el primer día a aportar, a asumir mucha carga de trabajo y va a dar un salto cualitativo tanto en el primer equipo como en el club", añade.