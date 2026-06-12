La alicantina Awa Fam deja huella en la WNBA... en menos de un mes

El primer paso ya está dado y lo que antes era solo un sueño ahora ya es una realidad. La llegada de la alicantina Awa Fam a la WNBA fue uno de los acontecimientos más esperados del baloncesto español en los últimos tiempos y con 19 años está intentando ganarse un sitio entre las mejores jugadoras del mundo. Seattle la abrazó como su gran referencia de cara al futuro y a día de hoy, pese a que todavía es pronto para hacer conclusiones, la santapolera ya está empezando a demostrar de qué pasta está hecha. No se está arrugando ante nadie y la presión parece no afectarle.

Awa Fam saluda a los aficionados tras un partido. / Seattle Storm

El aterrizaje de Awa Fam en Estados Unidos se dio con la temporada de la WNBA ya iniciada. Mientras que la alicantina se proclamaba campeona de liga en el Roig Arena con el Valencia Basket, sus compañeras en Seattle ya estaban disputando los primeros encuentros de una temporada que apunta a ser de crecimiento y adaptación. De hecho, la franquicia cuatro veces campeona de la WNBA acumuló seis encuentros a la espera de Awa Fam. Durante este tramo consiguieron vencer a Connecticut Sun en dos ocasiones, mientras que sucumbieron ante Golden State Valkyries, Toronto Tempo, Indiana Fever y Connecticut Sun.

El debut de la santapolera, flamante número tres del Draft, llegó el 25 de mayo ante Washington Mystics. La espera ya había llegado a su fin y era el momento de la verdad. La jugadora alicantna, llamada a liderar la camada española en los próximos años, se estrenó en la liga estadounidense con un partido de diez puntos, dos rebotes, un robo y un 100% de efectividad desde el tiro libre. Pasados los cuatro primeros minutos del partido fue cuando saltó a pista y todo el trabajo realizado hasta el momento se vio recompensado.

Llegar y besar el santo

Llegar y besar el santo, puesto que el encuentro terminó con victoria para el conjunto de Seattle. Aquel día no fue el único debut español en la WNBA, ya que Raquel Carrera, excompañera de Awa Fam en el Valencia Basket, también hizo lo propio con la franquicia de la capital estadounidense.

Pese a que el debut se saldó con victoria, el número de triunfos quedó estancado en tres. La victoria ante Washington Mystics fue el preludio de una mala racha de resultados que sigue vigente a 12 de junio. Desde aquel 25 de mayo, las Seattle Storm acumulan siete derrotas consecutivas con algunas dolorosas como el 79-56 ante Dallas Wings o el 93-72 frente a Toronto Tempo. Sin embargo, y pese a las derrotas, las estadísticas de Awa Fam la sitúan como una de las rookies (novatas) más ilusionantes de cara al futuro. Sus cifras por partido son 10,3 puntos, 4,8 rebotes, 1,5 asistencias y 0,8 robos.

El premio a la mejor "rookie" de la temporada, otorgado a la mejor jugdora de primer año en la WNBA, no parece que vaya a caer en manos de Awa Fam, principalmente por la diferencia de edad respecto al resto de competidoras. Olivia Miles y Azzi Fudd con 23 años; y Flau'Jaeo Johnson, Kiki Rice y Gabriela Jáquez, con 22, parten con más posibilidades de hacerse con el galardón que la santapolera, que está en la sexta posición del ranking individual según los expertos estadounidenses.

Pese a que a día de hoy todavía está inmersa en un proceso de crecimiento y adaptación, Awa Fam es uno de los nombres llamados a brillar en la WNBA de cara a las próximas temporadas. Como viene siendo habitual en los últimos años en la mejor liga de baloncesto femenino del mundo, los "General Managers" de cada franquicia fueron preguntados sobre varios asuntos de la liga y el 67% de ellos creen que la santapolera será la mejor d la liga dentro de cinco años, muy por delante del 33% que obtuvo Olivia Miles.

Margen de crecimiento enorme

Es decir, dentro de la liga entienden que la alicantina es muy joven y aún debe crecer, pero, a su vez, ven en ella el margen de mejora más grande de todas las jugadoras que recientemente se han unido a la liga.

Si la progresión sigue su cauce, todo apunta a que la aventura americana puede traer consigo muchísimas alegrías para el deporte español. Las primeras actuaciones están demostrando que la apuesta por Awa Fam en el número tres del Draft no fue descabellada, por lo que, de momento, el cielo es el límite.