Taekwondo
El Furyo brilla en la Copa Presidente y celebra la gran fiesta alicantina del taekwondo
El club alicantino tuvo una destacada participación en Alemania, con dos medallas de plata
El pasado fin de semana, los deportistas del Club Deportivo Furyo lograron una destacada actuación en la prestigiosa Copa Presidente de Europa, celebrada en Núremberg (Alemania), al conquistar dos medallas de plata frente a algunos de los mejores competidores del continente.
El gran protagonista fue Curro Ayela, que tras alcanzar la final y colgarse la medalla de plata consiguió además su clasificación directa para el próximo Campeonato de Europa, que se celebrará en noviembre en Bucarest (Rumanía), consolidándose como una de las grandes promesas del taekwondo español.
Junto a él también brilló Itziar García, reciente medalla de bronce en el Campeonato del Mundo, que volvió a demostrar su excelente estado de forma al obtener una valiosa medalla de plata que confirma su presencia entre la élite de la disciplina. Tampoco pasó desapercibida la actuación de Gaby Rodríguez, que estuvo muy cerca de subir al podio.
Alicante, capital del taekwondo
Estos resultados llegan en un momento especialmente importante para el Club Deportivo Furyo, que ultima los preparativos del I Open Internacional de Taekwondo "Fogueres de Sant Joan - Ciudad de Alicante", evento que ha convertido a la ciudad en el epicentro del taekwondo este sábado.
El campeonato ha contado con la participación de más de 650 deportistas procedentes de 70 clubes y federaciones de toda España, además de equipos llegados desde Suiza, Marruecos y Andorra, lo que convierte la competición en una de las más importantes celebradas esta temporada en la Comunitat Valenciana.
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