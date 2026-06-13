Ilia Topuria, sobre la emigración de sus padres durante su infancia: "Mi hermana con 12 años hacía el rol de mi madre"

Ilia Topuria ya se prepara para un combate histórico. El georgiano recibirá a Justin Gaethje por la unificación del título del peso ligero, que se disputará durante la madrugada del domingo 14 al lunes 15 de junio de 2026. El UFC Freedom 250 tendrá lugar en un escenario histórico, los jardines de la Casa Blanca en Washington, coincidiendo con el cumpleaños del presidente Donald Trump.

La primera toma de contacto entre Ilia Topuria y Justin Gaethje dejó chispas de lo que puede ocurrir este domingo en los jardines sur de la Casa Blanca. Campeón absoluto e interino realizaron el primero de los dos careos previstos durante la Fight Week en un escenario descomunal, a los pies de un Lincoln Memorial que lució de gala para una rueda de prensa marcada también por la climatología, una de las grandes incógnitas de este UFC Freedom 250.

Una historia de supervivencia

Es un momento muy importante para la carrera Topuria. Nunca se habría esperado competir en un escenario como este. Pero para llegar a la cima, Topuria ha tenido que luchar, y mucho. Cuando Ilia tenía 8 años, vivió una infancia complicada. Sus padres emigraron a España desde Georgia con el objetivo de trabajar y construir un futuro mejor, dejando temporalmente a Ilia y a sus hermanos bajo el cuidado de familiares en su país natal.

"Mis hermanas sí que es cierto que en un momento de nuestra vida, hicieron el papel de papá y mamá. Fue en el momento en el que mis padres decidieron emigrar. Quedamos los cuatro y en ese momento, mi hermana de 12 años tenía que asumir el rol de mamá", cuenta el luchador en una entrevista con Vanitatis.

Lo que inicialmente iba a ser una separación corta se prolongó durante casi siete años debido al estallido de la guerra entre Rusia y Georgia en 2008.

"Nos tenía que despertar por la mañana, prepararnos el desayuno, llevarnos al colegio, que ella estudiaba también en el mismo sitio... siento un amor muy grande por ellas. Tuvieron que asumir un papel que lo han hecho muy bien y de la mejor forma", explicaba.

La madurez de Topuria

Sin duda, el hispano-georgiano demostró que, ante una situación tan complicada, desde joven tuvo claro que la resiliencia era una de sus bazas.

"Tuvimos que entenderlo, pero tuvimos la suficiente madurez para darle reconocimiento a la decisión de mis padres. Éramos muy conscientes de que estaban tomando una decisión, no porque la querían, sino porque ella era dar necesario dar ese paso".

La historia de su infancia está marcada por los contrastes y los cambios radicales de vida. Entre países, culturas y condiciones muy distintas, su familia tuvo que adaptarse a realidades difíciles antes de regresar a Europa en busca de un futuro mejor.

"Nacimos en Alemania, tuvimos una infancia maravillosa, vivíamos súper bien, y en un momento nos encontramos en Georgia, donde llegaba la luz 24 horas en 20 minutos, no había agua en casa... en un mundo totalmente desconocido para nosotros. Mis padres vieron que nuestros hijos no tenían muchas vías de evolución, y tomaron la decisión de otra vez volver a Europa, que era donde nos esperaba un futuro mejor", relataba Topuria sobre el drama de su infancia.

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"Fue muy duro pero nunca sentí que el abandono, sentía que estaban trabajando, que mañana iba a ser mejor. Cada día me despertaba con una esperanza, que al final lo que más vale en una persona, lo que ellos nos dieron. La esperanza de que el mañana será mejor. No desistas, que estamos aquí luchando... ", cerraba.