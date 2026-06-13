Los nueve combates de Topuria en la UFC: así fueron los tres 'KO' a Volkanovski, Holloway y Oliveira

Ilia Topuria vuelve a estar ante otra de esas noches que pueden marcar una carrera. Este 14 de junio, el hispanogeorgiano defenderá el cinturón del peso ligero ante Justin Gaethje en la Casa Blanca, un escenario tan inesperado como simbólico para un peleador que ha subido la apuesta en cada combate que ha protagonizado en UFC. Desde su debut en plena pandemia hasta el nocaut a Charles Oliveira que le coronó en una segunda división, ‘El Matador’ ha construido un recorrido perfecto dentro de la compañía: nueve combates, nueve victorias y una sensación cada vez más clara de que su techo todavía no se ha visto.

Debut en UFC ante Youssef Zalal (10 de octubre de 2020)

Su entrada en la UFC no llegó en las condiciones soñadas. Topuria aceptó la pelea con poco margen, todavía con síntomas de Covid, para sustituir a Seung Woo Choi y enfrentarse al marroquí y también joven 'prospect' Youssef Zalal. Llegaba con un récord de 7-0, pero sin apenas tiempo para preparar un debut de semejante tamaño.

Durante los dos primeros asaltos, Ilia impuso su lucha y su jiu-jitsu, controló buena parte del combate y anuló las mejores armas de Zalal. No logró finalizar, pero se llevó una victoria por decisión unánime que dejó una buena primera impresión. En los últimos cinco minutos sufrió de más por el cardio, algo natural por su estado de salud reciente, aunque mejoró en esta faceta en sus siguientes compromisos. La UFC acababa de descubrir a un peleador preparado para competir desde el primer día.

El primer KO ante Damon Jackson (5 de diciembre de 2020)

Menos de dos meses después, Topuria volvió al octágono para medirse al estadounidense Damon Jackson, un espigado peleador con más experiencia que él. Si ante Zalal había mostrado su capacidad para controlar, contra Jackson enseñó otra cosa, que también podía apagar una pelea con las manos pese a su 'background' en la lucha.

Topuria instantes previos a noquear a Jackson. / EUROSPORT

El combate duró poco. Tras un primer intercambio, Ilia conectó una secuencia durísima al cuerpo y a la cabeza que dejó a Jackson fuera de combate en el primer asalto. Fue su primer KO en la UFC y una advertencia para el resto de la división. Hasta entonces muchos le miraban como un grappler peligroso, pero a partir de esa noche, también empezó a ser visto como una amenaza real de pie.

El reto de Ryan Hall (10 de julio de 2021)

La pelea contra Ryan Hall era una prueba incómoda. Hall no era un rival vistoso, pero sí muy peligroso por su jiu-jitsu y por un estilo extraño, difícil de leer, basado en ataques a las piernas y entradas poco habituales. Muchos querían ver cómo reaccionaba Topuria ante un especialista tan particular que le podía plantear trampas dentro del octágono.

Ilia lo resolvió con paciencia y cabeza. No cayó en las trampas de Hall, no aceptó posiciones comprometidas y esperó su momento. Cuando el estadounidense falló uno de sus intentos de sumisión, Topuria le castigó en el suelo con una ráfaga de golpes hasta conseguir el TKO en el primer asalto. Fue una victoria importante porque demostró su buena lectura, calma y capacidad para no salirse del plan.

Topuria se presenta al gran público ante Herbert (19 de marzo de 2022)

El único gran susto de Topuria en la UFC llegó en Londres. Ilia aceptó (fue algo parecido a un castigo de la UFC) subir al peso ligero para enfrentarse a Jai Herbert en un Fight Night con ambiente totalmente favorable al peleador local. El inicio fue complicado. Herbert encontró una patada alta perfecta que mandó a Topuria al suelo y le dejó tocado durante unos segundos.

Hasta día de hoy, es el momento más delicado de su carrera dentro de la compañía. Pero también una de las noches que mejor explican su carácter. Topuria sobrevivió, agarró a Herbert para recuperar aire y volvió a entrar en la pelea. En el segundo asalto, conectó una combinación brutal rematada con una derecha que dejó al inglés completamente noqueado. El público pasó del ruido al silencio en cuestión de segundos. Para muchos, esa noche fue la gran carta de presentación del 'Matador' en sociedad.

El primer gran 'rifirrafe' resuelto ante Mitchell (10 de diciembre de 2022)

En UFC 282 llegó otro examen serio. Bryce Mitchell estaba invicto y era uno de los grapplers más respetados del peso pluma. Sobre el papel, era un duelo entre dos peleadores con base de lucha y suelo, pero en la práctica, Topuria demostró que era mucho más completo. Más allá de lo puramente deportivo, Mitchell fue el primer gran 'pique' de Topuria con un rival en la promotora.

Mitchell intentó llevar la pelea a su terreno, pero Ilia defendió bien, golpeó con precisión y fue desgastando al estadounidense hasta encontrar el momento de cerrar el combate. En el segundo asalto, consiguió derribarle y le finalizó con un estrangulamiento de brazo. Fue la primera derrota profesional de Mitchell y una victoria con valor doble para Topuria, que además venía de varios cruces verbales con su rival durante la previa.

Exhibición antológica ante Josh Emmet (24 de junio de 2023)

Josh Emmett era, hasta ese momento, el rival de mayor entidad en la carrera de Topuria. Un veterano durísimo, con una pegada muy respetada y situado entre los mejores del peso pluma. Era el tipo de combate que podía confirmar si Ilia estaba preparado para acercarse al título o si todavía necesitaba otro paso intermedio. Emmet, uno de los pegadores másm duros de las 145 libras, no iba a especular.

Ilia Topuria ante Josh Emmett. / UFC

No hubo demasiadas dudas. Topuria firmó una de sus actuaciones más completas en la UFC. Durante cinco asaltos, dominó con el boxeo, castigó con precisión y convirtió a Emmett en un rival cada vez más superado. No consiguió finalizar, en parte por la resistencia del estadounidense, y en parte porque el árbitro no quiso parar la pelea. Aquella noche dejó de ser solo una promesa y se colocó de lleno en la carrera por el cinturón de las 145 libras, consiguiendo además una 'rara avis' en este deporte, un asalto puntuado por 10-7.

El día de la verdad con Alexander Volkanovski (17 de febrero de 2024)

La oportunidad por el título llegó ante Alexander Volkanovski, el actual mejor peleador en la historia del peso pluma. El australiano llevaba años dominando la división y nunca había perdido en las 145 libras. Para Topuria era el combate de su vida, el por qué de tantas y tantas horas en el gimnasio entrenando.

El primer asalto fue de estudio, con Volkanovski moviéndose bien y tratando de imponer su experiencia con el jab. Pero en el segundo, Topuria ajustó la distancia y encontró el momento. Encerró al campeón contra la jaula y conectó una derecha perfecta que dejó al australiano noqueado. El golpe cambió la historia del peso pluma y convirtió a Ilia Topuria en campeón del mundo de la UFC. Lo que durante meses había prometido en entrevistas y ruedas de prensa acababa de hacerlo realidad.

Defensa ante el innoqueable Max Holloway (26 de octubre de 2024)

La primera defensa del cinturón llegó contra Max Holloway, una leyenda de la división y uno de los peleadores más queridos de la UFC. El reto era enorme. Holloway había construido su carrera sobre un boxeo de élite, un volumen altísimo de golpeo y una mandíbula que parecía imposible de romper. Nunca había sido noqueado en su carrera profesional.

Topuria aceptó el desafío con la misma frialdad de siempre. Los dos primeros asaltos fueron competitivos, con momentos para ambos y mucha tensión en cada intercambio. Pero en el tercero, Ilia empezó a encontrar mejor la distancia. Un golpe recto hizo tambalear a Holloway y, poco después, Topuria atacó el cuerpo para abrir la defensa del hawaiano. Cuando encontró el hueco, lanzó el crochet definitivo y mandó al suelo a un peleador que hasta entonces parecía indestructible. Fue otra imagen histórica, la de Max tumbado en el suelo y el 'Matador' bebiendo una taza de té.

El doble cinturón en Las Vegas ante Oliveira (28 de junio de 2025)

Harto de los recortes de peso en las 145 libras, Topuria dejó atrás el cinturón del peso pluma para buscar una segunda corona ante Charles Oliveira, una leyenda moderna de la UFC y el peleador con más finalizaciones de la historia de la compañía. Era un examen directo contra uno de los nombres más peligrosos de la división.

La respuesta fue fulminante y tardó tan solo unos segundos en llegar. En el T-Mobile Arena de Las Vegas, Topuria no necesitó ni un asalto completo para hacer historia. Se mostró paciente al inicio, midió la distancia y no permitió que Oliveira llevase la pelea al terreno caótico donde tantas veces había brillado. 'Do Bronx' lo lanzó al suelo tras un body lock, pero Ilia, como si de un gato se tratase, acabó por encima en el suelo. A los 2:27 del primer asalto, conectó la mano definitiva y noqueó al brasileño para conquistar el cinturón del peso ligero y convertirse en el décimo doble monarca en la historia de la UFC.

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Ahora, en la Casa Blanca, Justin Gaethje será el siguiente capítulo. Un rival distinto, más veterano, más salvaje y acostumbrado a convertir cualquier combate en una guerra. Pero Topuria ya ha demostrado que sabe ganar de muchas formas: controlando, sufriendo, finalizando, boxeando, sometiendo y apagando leyendas. Su recorrido en la UFC no ha tenido pausas. Solo escalones. Y el próximo estará en el escenario más inesperado de todos.