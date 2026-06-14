Butragueño y Corbalán, cara a cara este lunes en el Foro Ferrándiz

El Foro Pedro Ferrándiz celebra este lunes en Alicante la proyección del documental «Pedro Ferrándiz, la leyenda», una cita que reunirá a dos nombres destacados del deporte español y del Real Madrid, club en el que el homenajeado agrandó su figura: Emilio Butragueño y Juan Antonio Corbalán.

El encuentro dará comienzo a las 20:30 horas, en el Teatro Principal de Alicante, con entrada libre limitada al aforo del recinto. La apertura de puertas está prevista para las 20 horas. El acto está organizado por el Consejo Superior de Deportes (CSD), Leyendas Blancas (la asociación oficial de exjugadores de baloncesto del Real Madrid), Prensa Ibérica e INFORMACIÓN y cuenta con la Generalitat Valenciana, la Universidad Europea, el Ayuntamiento de Alicante y Netial como entidades colaboradoras.

Dos leyendas

Uno de los principales atractivos del foro será el cara a cara organizado entre Emilio Butragueño, futbolista del Real Madrid y la selección entre 1983 y 1995 y actualmente director de relaciones institucionales del club blanco; y Juan Antonio Corbalán, referente baloncestístico de la misma entidad entre 1971 y 1988, planteado dentro de la proyección del documental dedicado a Pedro Ferrándiz.

El acto estará moderado por los periodistas Toni Cabot, director de INFORMACIÓN, y Jesús Álvarez, que conducirán una sesión centrada en la figura de Ferrándiz y en el contenido del documental «Pedro Ferrándiz, la leyenda». También está prevista la presencia de otros grandes jugadores de baloncesto como Cristóbal Rodríguez y Emiliano Rodríguez.

El cara a cara supondrá el punto álgido del evento, momento en el que Butragueño y Corbalán subirán al escenario del Teatro Principal de Alicante y repasen, cada uno de ellos, los cinco mejores momentos de sus respectivas carreras deportivas. El futbolista, imagen principal de la «Quinta del Buitre» cuenta en su palmarés con seis ligas españolas y la participación en dos Mundiales con la selección; mientras que el baloncestista fue plata olímpica en los Juegos de Los Ángeles (1984) y a nivel de clubes ganó 12 ligas y tres Copas de Europa (1974, 1978 y 1980), entre otros títulos.

Seis fechas previstas

Esta fecha es la primera de las seis grandes citas que, en los próximos tres años, celebrará el Foro Ferrándiz para promover el deporte y sus valores. La segunda se producirá en noviembre, a falta de definir la fecha exacta, en un acto que contará con la asistencia de los baloncestistas españoles que formaron parte de la camada que consiguió la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles de 1984.

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