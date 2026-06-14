Roberto Sánchez, bronce en el Europeo de triatlón

El atleta de la Universidad de Alicante Roberto Sánchez Mantecón se ha subido al podio para colgarse la medalla de bronce en el Campeonato de Europa que se ha disputado este fin de semana en Tarragona, donde se proclamaron campeones continentales la alemana Lisa Tertsch y el británico Oliver Conway.

El valenciano que entrena en Alicante firmó una remontada espectacular en la que rozó la plata, superando a su compatriota Antonio Serrat, quien terminó cuarto. Mientras, en categoría femenina, la mejor española fue Marta Pintanel, duodécima. Dos pruebas en las que ganaron los favoritos.

En categoría masculina, los húngaros Márk Dévay y Zalán Hóbor, y el andaluz Alberto González fueron los primeros triatletas en completar unos rápidos 1.500 metros de natación. Tras los primeros kilómetros del sector ciclista se conformó un grupo bastante grande de más de 30 competidores.

En la quinta vuelta, el triatleta de la Universidad de Alicante logró meterse en una escapada de seis, entre los que estaba uno de los favoritos, el británico Oliver Conway, que abrieron un hueco de algo menos de medio minuto al entrar en la segunda transición. Conway marcó el ritmo desde los primeros metros de la carrera a pie.

El de Mislata dio caza al húngaro Dévay y puso en pie al público congregado en el Port. Antonio Serrat, séptimo en ese momento, recortaba la diferencia con el líder hasta los 40 segundos. El último tercio de la carrera a pie fue de infarto. Conway, intratable, paró el crono en 1:47:08. Sánchez Mantecón, que hasta 200 metros antes de la meta tenía la plata casi en las manos, fue adelantado por el también británico Michael Gar, que apareció casi desde la nada, para terminar segundo en un final impresionante. El gallego Serrat, por su parte, acarició también el podio y concluyó a sólo 19 segundos de su compatriota.

En la prueba femenina, Lisa Tertsch, campeona del mundo y oro olímpico en París en relevos mixtos, controló todos los movimientos desde la cabeza del grupo. La aragonesa Marta Pintanel cruzó la meta en el puesto 12, primera española, en una jornada marcada por el calor. Ana Carballo (18) y Cecilia Santamaría (19) fueron la segunda y tercera española, respectivamente.

La Universidad de Alicante destaca

Los deportistas del equipo de triatlón de la Universidad de Alicante han firmado una destacada actuación en el Campeonato de Europa disputado este fin de semana en Tarragona, donde compitieron defendiendo los colores de la selección española. Roberto Sánchez Mantecón regresaba además a la competición tras superar una lesión, por lo que este resultado supone una recompensa al trabajo realizado durante los últimos meses.

Junto a él, Izan Edo completó una excelente actuación con una séptima posición, mientras que Eduardo Blanco cruzó la meta en el puesto 21, contribuyendo al gran papel de los representantes vinculados a la Universidad de Alicante. En categoría femenina, Marta Pintanel finalizó en la duodécima posición, siendo además la mejor española clasificada en la competición.

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Ganadores del Europeo en las categorías masculina y femenina en el triatlón de Tarragona este fin de semana. / triathlon.org

Aunque en esta ocasión los cuatro deportistas competían con la selección española, todos ellos forman parte del equipo de la Universidad de Alicante y desarrollan su preparación bajo la dirección de Roberto Cejuela, responsable del grupo de entrenamiento que trabaja diariamente en las instalaciones de la UA. Los resultados obtenidos en Tarragona vuelven a poner de manifiesto el excelente nivel del triatlón de la Universidad de Alicante y la consolidación de un proyecto deportivo que continúa situando a sus deportistas entre los mejores del panorama nacional e internacional.