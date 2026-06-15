Selección española
Alicante vive entre el suspense y la incredulidad el debut mundialista de España
Más de 1.000 aficionados empujan a ‘La Roja’ desde el Centro de Tecnificación frente a Cabo Verde en un pinchazo inesperado
Alicante también activa su "versión Mundial de fútbol". La ciudad se volcó y sufrió a partes iguales este lunes, con el estreno de la selección española. Vibró con un debut frente a Cabo Verde que se antojaba plácido... pero que terminó siendo la primera gran sorpresa del torneo. Porque la campeona de Europa no pudo ganar a Cabo Verde, tercer país con menos habitantes del Mundial. Y la ilusión se tornó en decepción en apenas dos horas.
Así se vivió en la ciudad el estreno mundialista de 'La Roja', con el Centro de Tecnificación como punto neurálgico. Más de 1.000 alicantinos se dieron cita en el pabellón para empujar a la selección, en un ambiente que aspiraba a estar marcado por la festividad y la ilusión camino de la segunda estrella. Pero esa alegría y empuje fue virando hacia el nerviosismo con el paso de los minutos, por la ausencia de claridad del equipo de Luis de la Fuente. Entre los presentes estuvo el alcalde Luis Barcala, quien también sufrió con la falta de puntería del combinado nacional.
Bubucelas, pintacaras de color rojo y amarillo, banderas de España y camisetas de la selección—especialmente segunda equipación, con Lamine Yamal como el nombre más repetido— pusieron el color a una tarde que terminó en petardazo para empezar. Y la ilusión del inicio terminó en caras de sorpresa mayúscula. La gente animó y entonó cánticos para empujar por la selección, y el Centro de Tecnificación alcanzó su pico de decibelios con la entrada al partido de Yamal. Pero el "19" tampoco fue capaz de deshacer la telaraña caboverdiana y el ambiente se volvió a enfriar.
El pitido final en Atlanta, a casi 7.300 kilómetros de Alicante, cayó como un jarro de agua fría. Y el suspense del tramo final se tornó en incredulidad tras ver a España no pasar de un triste 0-0 frente a la 64ª selección según el ránking FIFA. El próximo domingo, de nuevo a las 18 horas, segundo partido frente a Arabia Saudí, con el Centro de Tecnificación de nuevo operativo para seguir un choque que pasa a ser vital.
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