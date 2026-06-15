Butragueño y Corbalán rinden tributo en Alicante al legado de Pedro Ferrándiz

El Foro Pedro Ferrándiz rindió este lunes tributo a la figura y legado del entrenador alicantino que lleva su nombre, en un evento en el que se proyectó el documental «Pedro Ferrándiz, la leyenda», y que se completó con un apasionante «cara a cara» entre dos históricos deportistas del Real Madrid y la selección española, el futbolista Emilio Butragueño y el baloncestista Juan Antonio Corbalán.

El encuentro, organizado por el Consejo Superior de Deportes (CSD), Leyendas Blancas (la asociación oficial de exjugadores de baloncesto del Real Madrid), Prensa Ibérica e INFORMACIÓN, tuvo lugar en un marco inmejorable, el Teatro Principal de Alicante, y contó, además, con la Generalitat Valenciana, la Universidad Europea, el Ayuntamiento de Alicante y Netial como entidades colaboradoras.

La huella de Ferrándiz

Los periodistas Toni Cabot, director de INFORMACIÓN, y Jesús Álvarez fueron los encargados de conducir el acto, dando la bienvenida recordando anécdotas con Ferrándiz. «Le conocí en aquellos torneos de Navidad que organizaba el Real Madrid, cuando venía a saludar a mi padre, y me llamaba la atención cómo un hombre de su estatura fue capaz de ser tan grande en el baloncesto», comentó Álvarez.

Tras el saludo institucional de Luis Barcala, alcalde de Alicante, los presentes pudieron paladear un documental que recorrió la apasionante vida de Ferrándiz, desde sus días de niño, refugiándose de las bombas de la Guerra Civil en Alicante, hasta su gigantesco palmarés. Entre los presentes estuvieron José Manuel Rodríguez Uribes, presidente del CSD; Cristóbal Rodríguez, representante de los veteranos del Real Madrid, diversas autoridades políticas de la provincia y miembros de la familia Ferrándiz. «Es un orgullo para nuestra ciudad», recalcó Barcala.

Tras el documental, Cabot y Álvarez mantuvieron una amena charla con Cristóbal Rodríguez y Juan Antonio Corbalán para recordar momentos de sus experiencias junto a Pedro Ferrándiz, recordando la importancia que tuvo tanto en el club madridista como en el deporte de nuestro país. «Fue un hito del deporte, no solo madridista, sino transversal. Es un personaje de calado histórico que da la mejor imagen de la ciudad de Alicante», recordó Rodríguez, antes de dejar su sitio, a modo de sustitución a Emilio Butragueño para asistir al segundo plato fuerte de la noche, su cara a cara con Corbalán.

Corbalán y «El Buitre»

Butragueño hizo su entrada poniendo en valor las victorias del Real Madrid de baloncesto de la época de Ferrándiz. «Es el gran nombre de siempre del Madrid del baloncesto, un gigante de la historia del club que ejemplificaba lo que es este club, ganar», aseveró el exfutbolista.

Los dos históricos deportistas eligieron cuatro momentos cada uno de su longeva y exitosa carrera para comentar y analizar en profundidad, desde sus primeros días a los últimos. Butragueño recordó con emoción su debut en Cádiz, recibiendo la alternativa de una leyenda como Alfredo di Stéfano. «Yo jamás pensé que tuviera calidad para jugar en el Madrid, fue la culminación del sueño de un niño. Tenía que demostrar que podía jugar allí, salí, marqué goles y cambió mi vida», recordó «El Buitre».

La entrada de Corbalán también fue apoteósica, recordando su primera final de Copa de Europa, en la que salió, tiró y metió los últimos cuatro tiros del Madrid. «Y ganamos por dos», apuntó el baloncestista, entre risas. «Estuve a punto de decirle que el base titular tenía solo cuatro faltas cuando me dijo que saliera en los dos últimos minutos», añadió.

Butragueño y Corbalán siguieron rememorando su carrera, desde las remontadas del Madrid del fútbol, que sirvieron al futbolista para darse cuenta de la grandeza del club del que ya formaba parte, pese a ser tan joven; hasta las triquiñuelas tácticas del equipo de baloncesto merengue que no se cansó de ganar. Los cuatro goles de Querétaro en el Mundial de 1986, la plata olímpica de Los Ángeles remontando a Yugoslavia... hasta llegar a sus despedidas de los deportes que tanto amaron y que tanto le dieron a ambos.

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El cierre al acto lo puso Rodríguez Uribes, mostrando el "orgullo" que supone recuperar el Foro Pedro Ferrándiz. "Es un acto de justicia", enfatizó, calificando de acierto la decisión tomada. Este encuentro es la primera de las seis grandes citas que, en los próximos tres años, celebrará el Foro Ferrándiz para promover el deporte y sus valores. La segunda se producirá en noviembre, en un acto que contará con la asistencia de los baloncestistas españoles que formaron parte de la camada que consiguió la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de 1984.