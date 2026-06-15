El Club Furyo triunfa en el 'I Open Internacional de Taekwondo Fogueres'

Alicante ha acogido este fin de semana el I Open Internacional de Taekwondo Fogueres de Sant Joan ‘Ciudad de Alicante’, un evento que ha reunido a más de 80 clubes y federaciones, con deportistas procedentes de distintos puntos de España y del extranjero, y que ha dejado también una sobresaliente actuación del Club Deportivo Furyo en el plano deportivo y organizativo.

El pabellón Pitiu Rochel registró una asistencia superior a las 2.000 personas durante el fin de semana, en una competición que ha combinado participación nacional e internacional y un elevado nivel deportivo. Organización, técnicos, árbitros, federaciones y participantes destacaron el desarrollo del evento, subrayando la puntualidad, la atención y la puesta en escena. En este sentido, se valoró de forma positiva el trabajo del Club Deportivo Furyo, así como el apoyo de voluntarios, técnicos y colaboradores.

El Open ha contado con la presencia de diversas autoridades y representantes institucionales, entre ellos el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Alicante, Manuel Villar, acompañado de varios Concejales, el presidente de Les Fogueres de Sant Joan, David Olivares ,así como la Bellea del Foc Infantil, la Bellea del Foc Adulta y sus Damas de Honor, en una ceremonia de inauguración que unió deporte, tradición y cultura festera.

En el plano deportivo, el Club Deportivo Furyo, organizador del evento, ha sido el gran protagonista de la competición, al imponerse en la clasificación general precadete, también en la categoría Cadete, lograr la tercera posición en la general junior y el primer puesto en la general absoluta, en un torneo con más de 80 clubes participantes, varias federaciones autonómicas y clubes internacionales.

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El balance de medallas del club ha sido de 10 oros, 17 platas y 7 bronces. La valoración general de esta primera edición ha sido positiva por parte de clubes y federaciones, muchos de los cuales han mostrado su intención de repetir participación en próximas ediciones, destacando el nivel competitivo y el ambiente del evento. El Club Deportivo Furyo trabaja ya con el objetivo de consolidar el Open Internacional Fogueres de Sant Joan como una cita anual de referencia dentro del calendario del taekwondo nacional e internacional.