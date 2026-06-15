Cuatro ascensos en seis años para devolver a Torrevieja al fútbol nacional

En la próxima temporada el fútbol de categoría nacional volverá a tierras salineras, una década después de la caída del CD Torrevieja. Es el logro que, de momento, corona la meteórica trayectoria del Sporting Costablanca Torrevieja CF, un club que en seis años ha encadenado cuatro ascensos desde la extinta Segunda Regional hasta Tercera RFEF, donde competirá el próximo curso.

Este proyecto, que afronta un dulce verano tras haber triunfado la semana pasada en el «play-off» contra el Benidorm y sellado el billete al fútbol nacional, nació del sueño de cuatro socios en medio del erial en el que se había convertido el panorama balompédico salinero. En 2020, Gabriel Sánchez Torregrosa, con pasado como dirigente en el Real Murcia, convenció a los otros tres de aventurarse en el mundo del deporte.

Entre los fundadores estaba el que, a lo largo de la joven trayectoria del club, ha sido su único presidente, el abogado Cayetano Sánchez Butrón. Montesinero, como otros dos de sus socios, el máximo dirigente del SC Torrevieja recuerda que en aquella época echaban en falta que «de Elche para abajo no hubiese ningún equipo» con la importancia que una comarca de 400.000 habitantes amerita.

El club tuvo 600 abonados en la última campaña y llenó la grada con 2.500 aficionados en los encuentros de «play-off»

Así nació el club que hoy, sin prefijos ni sufijos, es «el Torrevieja». Esto no era así, pues en un primer momento convivían con el CD Torrevieja, que desapareció en el mismo curso fundacional del Sporting Costablanca, y con el Torrevieja CF, que al año siguiente aceptó una relación de simbiosis al convertirse en el filial y cantera del SC Torrevieja.

Un club conectado con la ciudad

Hoy el fútbol torrevejense tiene un solo referente. «Estamos totalmente conectados con la ciudad, la gente está volcada y de normal metemos a 1.000 personas en el estadio», asegura Sánchez Butrón. La afición del SC Torrevieja incluso refleja la demografía de la localidad, pues el equipo desata pasiones también entre los residentes extranjeros. «Tenemos la peña Torry Army, que es de británicos, y nos ha apoyado desde el primer momento porque vieron que el proyecto era serio, al igual que Brigada Salinera», rememora el presidente del club.

Las cifras son muy serias para un equipo que disputaba categorías regionales: 600 abonados en la última campaña y 2.500 aficionados en la grada en los encuentros de «play-off». El objetivo declarado por Sánchez Butrón es alcanzar, como mínimo, Primera RFEF. Sin embargo, el dirigente es muy consciente de que este cuarto ascenso es muy diferente a los anteriores: «Es un salto más relevante, la gente piensa que es solo un peldaño, pero yo digo que son tres o cuatro de golpe».

«Es un salto más relevante, la gente piensa que es solo un peldaño, pero yo digo que son tres o cuatro de golpe» Cayetano Sánchez Butrón — Presidente del SC Torrevieja CF

Pasan, por lo pronto, a enfrentarse con equipos con historia y afición, también con filiales potentes y a preparar viajes más largos de los realizados hasta ahora. «Va a ser una plantilla competitiva al cien por cien, pero entramos en terreno nuevo», advierte Sánchez Butrón sobre el próximo año, en el que continuarán con el cuerpo técnico de Diego Piquero, recién renovado, un hombre al que el presidente le halaga su idea futbolística y le agradece haber traído el ascenso en solo una temporada.

Sánchez Butrón, antes de trazarse metas para la temporada entrante, quiere esperar a conocer la composición del grupo en el que estarán enrolados y el nivel de los demás rivales, pero mantiene el optimismo y no negocia la idea de que, venga quien venga al equipo, el SC Torrevieja es «sinónimo de ganas de ir para arriba».

Esta fama de equipo con aspiraciones y logros se ha labrado, en buena parte, sobre la continuidad de un proyecto fiable. En seis años ha habido un solo presidente, un solo director deportivo, que es el exfutbolista torrevejense Juan Pedro López, y tres entrenadores contando al actual.

Recuperar el Vicente García

Ahora, otro objetivo, uno de la afición y del Ayuntamiento, es recuperar para el fútbol torrevejense el estadio municipal Vicente García, que lleva clausurado la misma década en la que la ciudad salinera estuvo fuera del fútbol nacional. Cerrado en 2016 por patologías estructurales que ponían en peligro la seguridad de los aficionados, hoy yace abandonado junto al estadio Nelson Mandela de la ciudad deportiva salinera, sobre cuyo césped artificial juega sus partidos el SC Torrevieja.

«El Nelson Mandela es nuestra casa, en él estamos muy cómodos y tenemos todo preparado, además de una grada para 2.000 espectadores, pero ahora que hemos subido la gente no para de insistir con al Ayuntamiento con que se rehabilite el Vicente García», señala Sánchez Butrón, algo sobre lo que asegura que «el alcalde ha dicho que está en la hoja de ruta municipal».

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También debe estarlo en la hoja del ruta del SC Torrevieja, que si sigue con sus estela de éxitos tendrá que dar más pronto que tarde el salto al césped natural de Primera RFEF. El logro para el que nació esta entidad deportiva, que cuenta ya con cuatro equipos entre el primer plantel, el filial, el conjunto femenino y un combinado de Powerchair, signo de un club sano, fuerte y con futuro que ya representa al fútbol salinero en todas sus facetas.