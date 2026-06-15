España se hace grande en Alicante y sigue invicta en la Liga Europea

La selección española femenina volvió a sentirse como en casa en Alicante el pasado fin de semana en la Liga Europea de voleibol. El combinado de Pascual Saurín visitó el Pedro Ferrándiz por tercera vez en cuatro años y la afición volvió a estar a la altura, con cerca de 3.000 espectadores en el choque del domingo.

España derrotó con mucha autoridad a Macedonia del Norte el viernes (3-0) y el domingo tuvo que subir notablemente el nivel para plantar cara y superar a la peligrosa Azerbaiyán (3-1). Con estos dos triunfos, el combinado nacional mantiene intactas sus posibilidades de clasificarse para la final four de la Liga Europea.

España se impuso el viernes con suficiencia a Macedonia del Norte con el siguiente marcador: 25-11, 25-6 y 25-15. Un parcial inicial de 2-10 permitió a las españolas abrir rápidamente una brecha en el marcador y encarrilar un set que nunca llegó a peligrar. El segundo set siguió el mismo guión. España arrancó con un contundente 2-10 que obligó al seleccionador macedonio a solicitar un tiempo muerto en busca de una reacción que nunca llegó. Lejos de frenar el empuje español, el conjunto de Pascual Saurín aumentó todavía más su ventaja con cuatro puntos consecutivos para situarse con un cómodo 14-2 que marcó el parcial.

La plantilla hace piña antes de uno de los partidos. / Fito González

El tercer set fue el más equilibrado del encuentro frente a Macedonia del Norte, pero dos saques directos consecutivos de Ana Diop permitieron a España marcharse hasta el 22-14 y dejar la victoria prácticamente sentenciada.

Por su parte, el choque frente a Azerbaiyán (3-1) del domingo fue espectacular y más emocionante (25-19, 22-25, 25-19 y 25-23). En el primer set, un magnífico turno al servicio de Jiménez permitió a España ampliar la diferencia hasta el 16-12, obligando al técnico azerbaiyano a detener el partido. El tiempo muerto comenzó con un gran punto de las visitantes, pero la respuesta de Ana Escamilla devolvió la tranquilidad a las españolas con el 17-13 en la recta final del parcial.

En el segundo set, varios errores españoles y el alto nivel mostrado por Azerbaiyán, con Ruban como una de sus principales referencias, permitieron a las visitantes abrir una importante ventaja que llegó hasta el 11-17 y fue decisiva.

El tercer parcial devolvió el dominio a las españolas. Con un rápido 4-0, España volvió a tomar el mando del partido y amplió todavía más la ventaja gracias a Ana Escamilla, que estableció el 7-2. La renta se mantuvo durante todo el set, primero con el 11-6 y posteriormente con el 16-12. María Schlegel firmó dos grandes ataques para colocar a España con una cómoda ventaja de 20-15, antes de que Jiménez acercara aún más a las suyas al triunfo con el 21-15.

El cuarto y definitivo set comenzó con máxima igualdad. Azerbaiyán, de nuevo liderado por Ruban, tomó una ligera ventaja hasta el 3-5, pero la respuesta española fue inmediata gracias a un gran saque directo de Lucía Varela, una de las jugadoras más destacadas del encuentro. La igualdad se mantuvo durante gran parte del parcial, llegando al 18-18. Un ataque de Diop permitió a España adelantarse (19-18), aunque las visitantes continuaron muy cerca en el marcador.

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Fue entonces cuando una brillante acción de Ana Escamilla y una gran defensa de Patricia Aranda otorgaron a España una valiosa ventaja de 21-19. Finalmente, el encuentro se cerró con el definitivo 25-23, favorecido por un error al saque de Azerbaiyán, que certificó la cuarta victoria consecutiva de la selección española en la Liga Europea.