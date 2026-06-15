MUNDIAL 2026
La triste e inaudita estadística de Oyarzabal en el España-Cabo Verde en el Mundial 2026
El atacante de la Real Sociedad participó poquísimo en una primera mitad muy gris de 'La Roja'
Sergi Capdevila
No pasarán, precisamente, a la historia los primeros 45 minutos del España-Cabo Verde. Sobre todo en clave española. Puesta en escena muy muy discreta del combinado dirigido por Luis de la Fuente en Atlanta. Ante una de las selecciones más flojas de toda la Copa del Mundo (67 en el ranking FIFA), España se mostró impotente a lo largo de la primera mitad.
Los caboverdianos se encerraron atrás, bloque bajo, ordenado. Sin dejar casi fisuras a una 'Roja' con muchos problemas para generar y para encontrar espacios. Espesa espesa la selección española, que salió con Ferran Torres por la derecha, Mikel Oyarzabal de punta de lanza y Gavi, la gran sorpresa, en la banda izquierda. Por detrás, lo esperado con Rodri, Fabián y Pedri.
Espesa y previsible
Sin extremos puros, a España le costó encontrar amplitud. De hecho, Cucurella, flamante fichaje del Real Madrid, fue el más profundo entrando desde atrás en el carril zurdo. Dentro de este alud de inputs negativos, uno de ellos lo protagonizó Mikel Oyarzabal. Acostumbra a ser infalible el de Eibar arriba. Tiene unos registros brutales con la selección española, es prácticamente infalible. Pero en este debut mundialista se ha visto arrastrado por la versión tan gris de la 'Roja'.
Según ha informado 'OptaJoe', Mikel Oyarzabal es el primer jugador desde 1966 en jugar los primeros 30 minutos de un Mundial sin tocar un solo balón. Cero pases, cero contactos y, lógicamente, cero tiros a puerta. Una estadística demoledora y que deja entrever el partido tan flojo de España en Atlanta, sobre todo en la primera mitad.
Futurible
Oyarzabal es uno de los nombres que vienen sonando como opción para la delantera azulgrana. Lógicamente, por un día malo no cambia absolutamente. De hecho, es más una 'anécdota' que lo que hace es reflejar el mal partido general.
- Luto en las Hogueras de Alicante por la muerte de un conocido festero
- La Fiscalía pide ocho años y medio de inhabilitación al exalcalde de Orihuela José Manuel Medina y cuatro exediles por el presunto fraccionamiento de contratos
- Los veterinarios lo explican: así te da las gracias tu gato aunque no te des cuenta
- Muere un motorista tras chocar contra una palmera en la carretera de la Cantera de Alicante
- Pérez-Hickman apremió a Urbanismo a conceder la licencia de obras a Les Naus de Alicante: 'La cooperativa está soportando muchas circunstancias, intentemos no agravárselas más
- La mejor nota de Selectividad es de Torrevieja: 'Estudiaré Medicina en honor a mi padre, que murió cuando yo tenía dos años
- Nacho Córdoba, el promotor alicantino detrás de los conciertos de Bad Bunny en España: 'Lo que he vivido en esta gira es algo especial
- La música se luce en la Entrada de Bandas con silencio reivindicativo en la Rambla