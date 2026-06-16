La FORTY Golf Cup III vuelve a Alicante con novedades: se traslada a La Marquesa y "ficha" a Juan Carlos Ferrero

La FORTY Golf Cup celebrará los próximos 11 y 12 de septiembre su tercera edición con novedades destacadas. El torneo impulsado por FORTY Group cambia de escenario tras dos años en Bonalba Golf y tendrá como sede principal La Marquesa Golf, mientras que la Escuela de Golf de Elche acogerá las actividades de promoción e iniciación. Además, la cita incorporará por primera vez un torneo "ProAm" y contará con el extenista Juan Carlos Ferrero como nuevo embajador, entre otros.

La presentación oficial del evento se ha celebrado este martes en La Bienservida, Alicante, con la participación del presidente de FORTY Group, Emilio del Barrio; el propio Ferrero; la presidenta de la Fundación Blanca, Lola Fernández Ochoa; el director deportivo de la Federación de Golf de la Comunitat Valenciana, Andrés Caballer; el director general de La Marquesa Golf, Joaquín Rocamoraz; y el director del torneo, Paco Ganga.

La presentación de la FORTY Golf Cup III, en imágenes / INFORMACIÓN

La principal novedad deportiva será la creación del ProAm FORTY Golf Cup, una modalidad que reunirá a jugadores profesionales y amateurs en una misma competición. El objetivo es elevar el nivel del torneo y ofrecer a los participantes la oportunidad de compartir recorrido y experiencia con golfistas de mayor nivel. Las inscripciones para la tercera edición del torneo, que tiene en mente expandirse por la península en futuras ediciones, ya están abiertas a través de la página web de FORTY.

El torneo oficial reducirá además el número de equipos participantes hasta los 44 conjuntos de cuatro jugadores, con el objetivo de mejorar la experiencia de juego. "Nosotros invitamos a gente que nunca ha jugado al golf y, cuando ven el espectáculo que montamos, se llevan la sensación de que es un deporte distinto al que nos han contado. El año pasado vendimos más de 1.300 cursos de iniciación", según explicó Ganga.

El cambio de sede supone también una nueva estructura para el evento. La Marquesa Golf concentrará la competición principal y el ProAm, mientras que la Escuela de Golf de Elche se convertirá en el centro de las actividades dirigidas a la captación de nuevos jugadores. Precisamente, uno de los objetivos fundacionales de la FORTY Golf Cup sigue siendo acercar el golf a nuevos públicos y romper con la percepción de que se trata de un deporte inaccesible.

El Open Day volverá a formar parte de la programación con actividades de puertas abiertas para quienes quieran tener una primera toma de contacto con esta disciplina. La edición de este año incorporará además la Beginners Cup, destinada a los participantes de los cursos de iniciación organizados durante la pasada edición. La competición también mantendrá su apuesta por el golf femenino con la celebración del Ladies Night Tournament, un torneo nocturno que da continuidad al pasado año para fomentar la participación de mujeres en este deporte.

Otra de las figuras protagonistas del acto fue Lola Fernández Ochoa, presidenta de la Fundación Blanca. La entidad, creada por la familia de la medallista olímpica Blanca Fernández Ochoa, trabaja para visibilizar la importancia de la salud mental en el deporte y en la sociedad.

Juan Carlos Ferrero, durante la presentación del torneo. / INFORMACIÓN

"El deporte puede ser una herramienta muy valiosa para sentirse mejor, compartir y cuidar la mente", señaló Fernández Ochoa, quien puso en valor la necesidad de normalizar las conversaciones sobre salud mental. En esa lista, la incorporación más destacada de esta edición será la de Juan Carlos Ferrero. El exnúmero uno del mundo, campeón de Roland Garros y una de las grandes referencias del deporte español, se suma al proyecto como embajador y ha confirmado su participación en el torneo.

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Ferrero llega a la FORTY Golf Cup en un momento en el que ha estrechado su vinculación con este deporte. "El golf une a muchísima gente de muchas maneras. Tener un evento que une a tanta gente de muchas zonas es un espectáculo. En años anteriores, por agenda no he podido venir. Pero me han hablado muy bien de este torneo y ahora que tengo algo más de tiempo libre me hace ilusión venir", expresó el extenista valenciano para cerrar el evento. Próxima parada: el fin de semana del 11 y 12 de septiembre con la disputa del torneo.