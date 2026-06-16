Balonmano
El Horneo Alicante regresará a los entrenamientos el 30 de julio
Roi Sánchez continúa al frente de un equipo que ya ha hecho seis fichajes
EFE
El Horneo Alicante, conjunto que por segunda temporada consecutiva competirá en la Liga Asobal, regresará a los entrenamientos el próximo 30 de julio.
El equipo alicantino continuará bajo la dirección técnica del entrenador gallego Roi Sánchez, que afrontará su primera pretemporada en el Horneo tras llegar al banquillo en el pasado mes de octubre.
El conjunto alicantino, que finalizó en la novena plaza en la temporada de su debut en la élite, contará con varias caras nuevas en su plantilla. Ya ha anunciado los fichajes del portero Pau Guitart, el central Juan Carlos Sempere, los extremos Daniel Reinante y Adrián Sánchez, el pivote Carles Asensio y el lateral derecho Rafael Basconcelos.
El cuerpo técnico también contará con la novedad de la presencia de Guillermo Artime como nuevo segundo entrenador del primer equipo.
En las próximas semanas, el conjunto alicantino definirá su calendario de compromisos amistosos durante una pretemporada que se realizará en tierras alicantinas y en la que, como es habitual, disputará varios encuentros ante rivales provinciales.
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