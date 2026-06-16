The Ocean Race recibe el reconocimiento como proyecto de excepcional interés público para la salida de Alicante

La salida de The Ocean Race 2027 ha sido reconocida como Acontecimiento de Excepcional Interés Público por el Consejo de Ministros. La importancia de esta declaración va mucho más allá del reconocimiento formal: en la práctica, sitúa a la salida de The Ocean Race desde Alicante dentro del marco fiscal más favorable para atraer inversión privada. Las compañías que participen en los planes aprobados podrán acogerse a incentivos y deducciones por gastos de publicidad de proyección plurianual.

Este esquema ha supuesto una oportunidad estratégica para empresas como MAPFRE, Telefónica o Camper, que en anteriores ediciones supieron aprovechar la combinación de proyección internacional y ventajas fiscales que ofrece la consideración de Acontecimiento de Excepcional Interés Público. El actual reconocimiento vuelve a abrir esa misma oportunidad para aquellas empresas que deseen colaborar en esta nueva edición.

Alicante se prepara para liderar la salida de The Ocean Race 2027 / Información

El respaldo fiscal llega sobre una trayectoria de impacto ya contrastada. Según el estudio independiente realizado por la consultora PwC, la salida de la edición 2022-23 generó 71,6 millones de euros de impacto en el PIB español. El evento supuso más de 1.200 empleos equivalentes a tiempo completo y atrajo a más de 300.000 visitantes al Ocean Live Park, el centro social de la regata en los días previos a la salida. El equipo ganador de la pasada edición, 11th Hour Racing, informó de que el evento había generado a sus socios unos beneficios de 99 millones de dólares estadounidenses.

De acuerdo con Richard Brisius, presidente de The Ocean Race, este reconocimiento como Acontecimiento de Excepcional lnterés Público pone en valor el trabajo en equipo realizado por la organización del evento, el Ayuntamiento de Alicante, la Generalitat Valenciana y el Gobierno de España: “Es una excelente noticia para todos. La declaración como Acontecimiento de Excepcional Interés Público convierte a la salida desde Alicante en una oportunidad estratégica tanto a nivel público como privado. Para las empresas, abre una vía de colaboración con ventajas fiscales relevantes a nivel de inversión, patrocinio y colaboración; para la ciudad y la Comunitat Valenciana, refuerza la capacidad de capitalizar la proyección internacional de una regata que tiene su hogar en Alicante desde 2008; y para The Ocean Race, consolida su posición como un evento deportivo global con capacidad real de generar retorno económico, reputacional, social y medioambiental”.

Plataforma mundial

A la dimensión económica se suma el posicionamiento de The Ocean Race como plataforma mundial para la sostenibilidad: en la pasada edición, el evento desarrolló el programa de sostenibilidad más ambicioso de sus 50 años de historia, obtuvo más de 4 millones de muestras recogidas en los lugares más remotos del océano para investigación científica y formó en salud del océano a 30.000 niños y jóvenes en el Ocean Live Park.

Richard Brisius, presidente de The Ocean Race, durante las jornadas previas que se celebran en Alicante. / INFORMACIÓN

The Ocean Race 2027 partirá de Alicante el 17 de enero de 2027. La salida estará precedida entre el 8 y el 17 de enero de un intenso programa de actividad deportiva y educativa para todos los públicos en el Ocean Live Park, el espacio de entrada libre en el que los visitantes pueden asomarse a la regata y aprender sobre sostenibilidad marina.

Noticias relacionadas

La primera etapa de The Ocean Race 2027 marcará un hito al conectar Alicante con Auckland (Nueva Zelanda) a lo largo de 14.000 millas náuticas (cerca de 26.000 kilómetros), el tramo inicial más largo en los 53 años de historia de la regata. Desde Auckland, la flota pondrá rumbo a Itajaí (Brasil) y St. Pete-Clearwater (Florida, Estados Unidos), antes de cruzar el Atlántico hasta Cascais (Portugal) y dirigirse por el Mediterráneo hacia la gran final en AMAALA (en el Mar Rojo saudí).