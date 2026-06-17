Baloncesto
Alicante vuelve a acoger el Basketball HUB Festival
El evento de carácter formativo tendrá lugar del 24 al 29 de agosto
EFE
Alicante acogerá del 24 al 29 de agosto la segunda edición del International Basketball HUB Festival, evento organizado por Lucentum Basket Academy que ya ha abierto las inscripciones y que aspira a consolidarse como una referencia en el baloncesto de formación internacional.
Tras una primera edición en la que participaron más de un centenar de deportistas y entrenadores de 17 países, el festival reunirá de nuevo a jugadores, técnicos, clubes, academias, federaciones y ojeadores internacionales en una cita que combinará entrenamientos de alto rendimiento, competiciones y actividades de formación.
La edición de 2026 incorporará evaluaciones inspiradas en el NBA Draft Combine, ampliará la presencia de clubes y federaciones internacionales y reforzará los vínculos con programas universitarios de Estados Unidos y organizaciones profesionales para facilitar nuevas oportunidades de proyección deportiva.
Expectativas superadas
El director de operaciones de la Fundación Lucentum Alicante, Ionuț Georgescu, aseguró, en declaraciones a los medios del club, que el interés por el evento ha superado las expectativas.
"Ya tenemos confirmada la participación del 90 % de las organizaciones que vendrán a Alicante y, antes incluso de abrir oficialmente las inscripciones, habíamos recibido más de 40 solicitudes de jugadores y entrenadores interesados en participar", afirmó.
Georgescu destacó que el festival es "realmente único en Europa" por su estructura y formato y agradeció la respuesta obtenida por un proyecto que se celebrará en el Centro de Tecnificación Deportiva de Alicante, el Pabellón Nuevo de San Vicente del Raspeig y el Pabellón Pau Gasol de L'Alfàs del Pi.
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