Elche da el OK a la instalación de pantallas para el España-Arabia Saudí

El Ayuntamiento de Elche ha anunciado este miércoles la autorización de manera excepcional para la instalación de pantallas en las terrazas de establecimientos hosteleros con motivo del partido que disputará la selección española frente a Arabia Saudí, correspondiente a la fase de grupos del Mundial de Fútbol.

El encuentro tendrá lugar el próximo domingo, 21 de junio, a las 18 horas, y la medida tiene como objetivo facilitar que los ilicitanos y turistas puedan seguir el segundo partido de la Roja en el campeonato desde los espacios de hostelería del municipio.

Partido decisivo

Ante la nueva autorización, los bares y cafeterías que dispongan de terraza podrán sacar sus televisores durante el encuentro, que apunta a ser decisivo para el conjunto dirigido por Luis de la Fuente, tras el empate (0-0) en su debut mundialista ante Cabo Verde.

Noticias relacionadas

Mikel Oyarzabal se estrelló ante Cabo Verde / DPA vía Europa Press

Hay que recordar que el consistorio ilicitano ya trató el pasado mes de mayo, sin éxito tras la negativa por parte de LaLiga, de permitir pantallas gigantes para ofrecer el Girona-Elche correspondiente a la última jornada de Primera División, en el que estaba en juego la permanencia del equipo de la ciudad.