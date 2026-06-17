¿Qué sigue para Ilia Topuria? Su próximo rival en la UFC

La derrota forma parte del deporte y, muchas veces, de ella salen los mayores aprendizajes. Nunca es fácil asimilarla, y seguramente Ilia Topuria necesitará un tiempo para digerir lo que sucedió en el octágono de la Casa Blanca, donde Justin Gaethje dio una de las grandes sorpresas en la historia reciente de la UFC para arrebatarle el cinturón absoluto del peso ligero y acabar con esa aura de imbatibilidad que acompañaba al hispanogeorgiano. Ahora, por primera vez, en su récord figura una derrota: 17-1. Un dato que todavía cuesta incluso ver escrito.

La pregunta que se hacen ahora todos los aficionados y expertos de la UFC es evidente: ¿qué sigue para Ilia Topuria? Lo ocurrido en el UFC Freedom 250 abre varios escenarios de futuro, aunque todo estará condicionado por su estado físico y la recuperación que tenga durante los próximos meses. El daño acumulado que recibió ante Gaethje no fue menor. Topuria había salido prácticamente impoluto de sus anteriores diecisiete combates profesionales, pero esta vez recibió golpes y magulladuras que dejarán factura.

La mejor noticia, tal y como ha podido confirmar SPORT, es que Ilia no tendrá que pasar por quirófano. Eso sí, las últimas informaciones apuntan a dos pequeñas fracturas en los huesos orbitales y nariz. No volverá a competir a corto plazo. Después de un combate así, y más tras haber sido noqueado o castigado con tanta dureza, lo normal es que la UFC marque un periodo de descanso amplio, como mínimo de seis a ocho meses, y un servidor se moja más a esta segunda opción. La apuesta de quién escribe estas líneas es un regreso a finales del primer trimestre de 2027.

¿Revancha por el título? ¿Con o sin Gaethje?

Con la derrota de Topuria se abre un abanico de posibilidades que ni la propia UFC parecía contemplar antes del evento. Casi todos esperaban que el campeón superase al interino y continuase defendiendo su trono, pero la imagen de la división ha cambiado por completo.

Gaethje and Ilia Topuria meet in the octagon for a 5-round bout at UFC Freedom 250 in Las Vegas, NV. (Photo by Louis Grasse/PXImages),Image: 1110349469, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no , Credit line: Louis Grasse / Zuma Press / Europa Press Editorial licence valid only for Spain and 3 MONTHS from the date of the image, then delete it from your archive. For non-editorial and non-licensed use, please contact EUROPA PRESS. Louis Grasse / Zuma Press / Europa Press / ContactoPhoto 14/06/2026 / Louis Grasse / Zuma Press / Euro

Lo que parece claro es que Topuria se ha ganado el derecho a una revancha directa por el cinturón. Pese al tropiezo, sigue siendo una de las grandes superestrellas de las artes marciales mixtas a nivel mundial y su condición de doble campeón le permite reclamar de inmediato una nueva oportunidad. Si la UFC decide que Ilia vuelva directamente a pelear por el título de las 155 libras, el escenario más lógico sería una revancha con Gaethje.

Habrá que ver también qué decide hacer Justin con su carrera. En algún momento llegó a jugar con la idea del retiro, pero después de tocar el cielo y conseguir la mayor victoria de su vida, lo normal es pensar que querrá seguir compitiendo. Un Topuria-Gaethje 2, reedición de uno de los combates más comentados de los últimos tiempos, sería muy fácil de vender y tendría muchísimo interés para los aficionados.

El otro escenario es que, cuando Ilia esté listo para volver, el campeón sea otro. Ahí aparece un nombre que empieza a sonar con mucha fuerza: Mauricio Ruffy. El brasileño noqueó a Michael Chandler en la Casa Blanca y parece colocado como próximo retador al título. Es uno de los strikers más espectaculares de la promotora y en la UFC gusta mucho su perfil. Si Ruffy terminase conquistando el cinturón, también podría convertirse en un rival muy atractivo para el regreso de Topuria.

¿El combate más esperado con Pimblett?

Si la UFC decide que Topuria no vuelva directamente por el título, aparecen dos candidatos muy claros. El primero está marcado en rojo desde hace años: Paddy Pimblett.

El inglés, archienemigo deportivo del hispanogeorgiano, se enfrentará a Benoit Saint Denis en el coestelar de la próxima International Fight Week, el 11 de julio, en una velada encabezada por Conor McGregor y Max Holloway. Si Pimblett vence al francés, la UFC podría no dejar pasar ese tren por segunda vez.

Pimblett / UFC

Cabe recordar que Paddy e Ilia ya estuvieron cerca de verse las caras en el evento que abría el acuerdo de Paramount+ el pasado enero, pero los problemas personales del entonces campeón frenaron cualquier posibilidad. Ahora, después de que ambos hayan perdido ante Gaethje, una victoria de Pimblett ante Saint Denis lo devolvería de lleno a la conversación importante del peso ligero.

El Topuria-Pimblett no sería solo una de las peleas más mediáticas que puede hacer la UFC en Europa o Estados Unidos, sino también una eliminatoria de máximo nivel dentro de las 155 libras. Otra posibilidad sería que Pimblett perdiese y fuese el propio Saint Denis quien recibiese a Topuria en su vuelta. En lo deportivo sería un peleón, aunque a nivel mediático no tendría el mismo tirón.

¿McGregor es ahora una posibilidad real?

La derrota de Topuria también puede acercar una opción que antes parecía más complicada: un combate ante Conor McGregor.

El estatus de invicto y la velocidad de crucero que llevaba Ilia hasta la noche de la Casa Blanca lo alejaban de enfrentarse a un McGregor que regresará tras casi cinco años de ausencia para medirse a Holloway en julio y que parte como amplio no favorito en las casas de apuestas. Pero con ese primer tropiezo ya en su récord, la UFC podría ver con otros ojos una superpelea entre ‘El Matador’ y ‘The Notorious’, independientemente del resultado del irlandés ante Max.

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A nivel deportivo, el combate tendría muchos matices. A nivel mediático, sería una bomba. McGregor sigue siendo el nombre más grande de la historia de la UFC y Topuria continúa siendo una de las caras más potentes de la nueva generación. Si ambos necesitan reconstruirse después de sus respectivos caminos, el cruce podría tener sentido en algún momento de 2026.