El alicantino José Julio Espina seguirá al frente de los entrenadores españoles de balonmano hasta 2030

El alicantino José Julio Espina seguirá al frente de la Asociación de Entrenadores de Balonmano (AEBM) hasta 2030. El técnico ha sido reelegido como presidente de la AEBM en un proceso electoral en el que no se presentaron candidaturas alternativas, por lo que prolongará una etapa iniciada en 2002.

Espina es Entrenador Nacional de Balonmano, Máster Coach EHF, licenciado en Derecho, doctor en Ciencias del Deporte y máster en Gestión y Dirección Deportiva. Además de su labor al frente de la AEBM, mantiene una estrecha vinculación con Alicante como profesor de balonmano, balonmano playa y de la asignatura de Preparación Física Aplicada en la Facultad de Ciencias del Deporte de la Universidad de Alicante, así como en la Escuela Nacional de Entrenadores de la Real Federación de Balonmano.

En los banquillos, dirigió a equipos Asobal como Tecnisa, Altea, Benidorm y Ciudad Real, y en la actualidad entrena al equipo universitario de la Universidad de Alicante, además de ejercer como técnico ayudante de la Selección Nacional Universitaria.

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La nueva Junta Directiva de la AEBM estará encabezada por José Julio Espina como presidente, con José Ortiz y Juan Luis Arnedillo como vicepresidentes. Como vocales figuran Laura Asensio, Juan Miguel Perdigón, Patxi Lezaun, Pedro Moreno y Manuel Ortega. La reelección de Espina mantiene a un representante alicantino en la presidencia de los entrenadores españoles de balonmano, desde donde seguirán trabajando en un proyecto centrado en la representación, la formación y la defensa del colectivo técnico.