El Pedro Ferrándiz no abrirá para el España-Arabia Saudí por coincidir con la Ofrenda de Flores
El Ayuntamiento retomará las pantallas gigantes en el pabellón en el duelo del sábado 27 ante Uruguay, que se disputará a las dos de la madrugada
El pabellón Pedro Ferrándiz no abrirá sus puertas este domingo 21 para que los alicantinos disfruten del partido España-Arabia Saudí (18 horas), tal y como lo hicieron el pasado lunes con el encuentro entre La Roja y Cabo Verde.
El motivo de esta decisión está en que el segundo partido del combinado español en el Mundial coincide con el desfile de la Ofrenda de Flores, por lo que el concejal de Deportes, Manuel Villar, ha explicado que resulta “más complicado el acceso al pabellón por el cierre al tráfico en el centro urbano por las fiestas de Hogueras”.
Regreso ante Uruguay
De tal modo, el Pedro Ferrándiz retomará las retransmisiones en pantallas gigantes de los partidos de España el próximo sábado 27 de junio a un horario intempestivo: las 2 de la madrugada. Será para visualizar el tercer encuentro de la fase de grupos frente a Uruguay, bicampeona del mundo y, sobre el papel, el rival fuerte de España en el grupo H de esta Copa del Mundo.
“Estamos convencidos de que la afición alicantina volverá a volcarse con España en el Centro de Tecnificación el próximo día 27 frente a Uruguay, tal y como ya hiciera en el debut del pasado lunes frente a Cabo Verde”, ha indicado Villar.
Más de 1.000 alicantinos se dieron cita el pasado lunes en el pabellón para empujar a la selección. Una jornada que prometía alegrías y que, sin embargo, fue virando hacia el nerviosismo con el paso de los minutos, con un insatisfactorio empate final. Entre los presentes de aquel día estuvo el alcalde Luis Barcala, junto a otros ediles de la Corporación local.
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