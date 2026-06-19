Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Mascletà de hoyFallo mascletàBarcala candidatoDirecto Hogueras 2026El tiempo en AlicantePrograma de Hogueras
instagramlinkedin

Rugby

El Costa Blanca Femenino de Villajoyosa participará en el Torneo Internacional de Rugby Playa de Oporto

El equipo alicantino se enfrentará a uno de los grandes referentes del rugby playa europeo: el Clube de Rugby do Porto, actual campeón de Europa

El Costa Blanca afronta una cita ilusionante

El Costa Blanca afronta una cita ilusionante / INFORMACION

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Víctor Pérez

Víctor Pérez

Este sábado 20 de junio, el equipo Costa Blanca Femenino de Villajoyosa participará en el primer torneo de las Series Europeas de Rugby Playa, que se celebrará en Oporto (Portugal).

La competición está organizada por la European Beach Rugby Association (EBRA), con sede en Marsella (Francia), y reunirá a algunos de los mejores equipos europeos de esta modalidad.

En su debut en la competición, el conjunto de Villajoyosa se enfrentará a uno de los grandes referentes del rugby playa europeo: el Clube de Rugby do Porto, actual campeón de Europa y ganador de cinco títulos continentales. Tras esta primera cita en Oporto, el Costa Blanca Femenino continuará su participación en las siguientes pruebas del circuito europeo:

  • Villajoyosa: 4 y 5 de julio
  • Sopot (Polonia): 11 y 12 de julio

La clasificación final de las Series Europeas se decidirá con los resultados obtenidos en los tres mejores torneos de la temporada. El pasado año, el Costa Blanca Femenino consiguió una destacada segunda posición en esta competición, consolidándose como uno de los equipos más importantes del rugby playa europeo. El Costa Blanca Rugby Sevens de Villajoyosa, club organizador del prestigioso Seven Internacional de La Vila, afronta este nuevo reto europeo mientras, de forma paralela, organiza en Villajoyosa el Campeonato de España de Rugby Sevens Femenino, que se disputará también este sábado 20 de junio.

Noticias relacionadas

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Condenados a cuatro años de prisión cuatro de los acusados por el enterramiento masivo de basura en fincas agrícolas de La Murada
  2. Cancelado el Reggaeton Beach Festival de Alicante: la organización suspende su agenda del 2026 por falta de viabilidad económica
  3. El Ayuntamiento levanta la mano y permite más días de fiesta en el Mercadito de Hogueras de Alicante
  4. Álex Elvira, adiestrador canino, dicta sentencia sobre las cuatro mejores razas de perro para principiantes: labrador, golden, caniche y yorkshire
  5. El precioso pueblo de Alicante que este sábado vive su noche más romántica: música en las calles, photocall y cena a la luz de las velas
  6. Torrevieja cierra al baño las piscinas naturales y el litoral de las rocas del paseo marítimo por la deficiente calidad del agua
  7. El remate de la Hoguera Oficial aterriza de imprevisto en la plaza del Ayuntamiento de Alicante
  8. Una de las playas más largas de España está en Alicante: casi 7 kilómetros de arena para disfrutar este verano

El Costa Blanca Femenino de Villajoyosa participará en el Torneo Internacional de Rugby Playa de Oporto

El Costa Blanca Femenino de Villajoyosa participará en el Torneo Internacional de Rugby Playa de Oporto

Sin fronteras frente al fuego y la sequía: la diplomacia euromediterránea se coordina en Alicante frente al cambio climático

Sin fronteras frente al fuego y la sequía: la diplomacia euromediterránea se coordina en Alicante frente al cambio climático

"Señora, no ha cotizado lo suficiente": Gonzalo Bernardos aviva el debate sobre las pensiones tras responder a una jubilada que cobra 500 euros

"Señora, no ha cotizado lo suficiente": Gonzalo Bernardos aviva el debate sobre las pensiones tras responder a una jubilada que cobra 500 euros

El acuerdo entre Irán y EEUU desata una avalancha de críticas contra Netanyahu en Israel a pocos meses de las elecciones

El acuerdo entre Irán y EEUU desata una avalancha de críticas contra Netanyahu en Israel a pocos meses de las elecciones

Maror Festival visita el racó de InformaciónTV

Pepe Ten comparte una jornada en el racó de InformaciónTV

Pedro Ponce visita el racó de InformaciónTV

Manuel Pineda visita el racó de InformaciónTV

Tracking Pixel Contents