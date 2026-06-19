Rugby
El Costa Blanca Femenino de Villajoyosa participará en el Torneo Internacional de Rugby Playa de Oporto
El equipo alicantino se enfrentará a uno de los grandes referentes del rugby playa europeo: el Clube de Rugby do Porto, actual campeón de Europa
Este sábado 20 de junio, el equipo Costa Blanca Femenino de Villajoyosa participará en el primer torneo de las Series Europeas de Rugby Playa, que se celebrará en Oporto (Portugal).
La competición está organizada por la European Beach Rugby Association (EBRA), con sede en Marsella (Francia), y reunirá a algunos de los mejores equipos europeos de esta modalidad.
En su debut en la competición, el conjunto de Villajoyosa se enfrentará a uno de los grandes referentes del rugby playa europeo: el Clube de Rugby do Porto, actual campeón de Europa y ganador de cinco títulos continentales. Tras esta primera cita en Oporto, el Costa Blanca Femenino continuará su participación en las siguientes pruebas del circuito europeo:
- Villajoyosa: 4 y 5 de julio
- Sopot (Polonia): 11 y 12 de julio
La clasificación final de las Series Europeas se decidirá con los resultados obtenidos en los tres mejores torneos de la temporada. El pasado año, el Costa Blanca Femenino consiguió una destacada segunda posición en esta competición, consolidándose como uno de los equipos más importantes del rugby playa europeo. El Costa Blanca Rugby Sevens de Villajoyosa, club organizador del prestigioso Seven Internacional de La Vila, afronta este nuevo reto europeo mientras, de forma paralela, organiza en Villajoyosa el Campeonato de España de Rugby Sevens Femenino, que se disputará también este sábado 20 de junio.
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