La disputa millonaria por la prórroga de los amarres vuelve a sacudir al Real Club de Regatas de Alicante

El Real Club de Regatas de Alicante afronta este 30 de junio una asamblea decisiva en la que deberá zanjar el conflicto sobre el destino de los derechos de amarre que estaban condicionados al final de la concesión del club en 2027. Un asunto que, hace ya un año, fue la causa de un cisma interno que concluyó con un intento fallido de adelanto de elecciones, en abril de 2025, y con el rechazo de las cuentas de 2024 y los presupuestos de 2025.

La actual junta presidida por Javier Romero, elegida en febrero con el 70 % de los votos, ha presentado en la convocatoria de su primera asamblea dos puntos que abordan las mayores polémicas de la historia reciente del club náutico.

Sobre la disputa de los amarres, Romero propone la prórroga gratuita hasta 2039 para todos aquellos socios armadores (término con el que se denomina en el club a quienes poseen barco) cuyo derecho fuera adquirido antes de enero de 2024 y esté limitado por la fecha de fin de concesión del club, inicialmente fijada en 2027, posteriormente prorrogada a 2039 y, actualmente, al límite de 2048.

Su postura es diametralmente opuesta a la defendida por la anterior junta, encabezada por Miguel López, que, basada en dos informes jurídicos, consideraba que lo pertinente y legal es distinguir entre la ampliación de la concesión del club, por un lado, y una hipotética ampliación de los derechos de fondeo que caducan en 2027, por el otro. Siguiendo esta idea, López planteó en abril de 2025 a la asamblea, sin conseguir un consenso favorable, que esos amarres, una vez perdida su vigencia, debían ser comprados de nuevo por los socios que los utilizan.

Los pantalanes, el otro gran frente

El segundo punto de discordia que se discutirá el día 30 es relativo a las reparaciones que necesitan los pantalanes. En aquella misma asamblea de abril del año pasado, López presentó un informe que cifraba la inversión requerida en cinco millones de euros, una cifra considerable que desató la preocupación entre los socios y abrió otra diferencia interna: si la obra debía ser asumida por toda la masa social de forma equitativa o debía recaer particularmente, o en mayor medida, sobre los amarristas.

La propuesta que la junta de Romero lleva a asamblea es coherente con lo que el candidato defendió en campaña: que los socios no armadores queden exonerados y que los armadores sean los encargados de sufragar en exclusiva la reparación, a partir de un presupuesto que estos últimos decidan. Desde la corriente opositora a Romero se describe este planteamiento como el “caramelo” con el que el actual presidente planea ganar el voto de los socios no armadores para aprobar la ampliación de 12 años de los derechos de fondeo para los armadores históricos.

Romero plantea que los armadores sean los encargados de sufragar en exclusiva la reparación de los pantalanes

Y es que la oposición calcula que, de salir adelante, esta ampliación “gratuita” privaría al club de percibir 7,8 millones de euros en los próximos 12 años. Un coste de oportunidad que consideran letal para las finanzas del club y que, por tanto, pondría en peligro la pervivencia de la centenaria entidad.

El razonamiento esgrimido por el sector crítico parte de que, sin esos ingresos y dejando en manos de los armadores el pago de la reparación de los pantalanes, se optará por un presupuesto mucho menor al presentado hace un año. Una situación que, a su juicio, entraña el peligro de una obra “chapucera” que no cumpla con las condiciones de conservación exigidas por la Autoridad Portuaria y pueda significar que se revoque la concesión de las instalaciones.

Instalaciones del RCRA en la festividad de la Virgen del Carmen, en una imagen de archivo. / PILAR CORTES

Todos estos planteamientos, recogidos en una web creada ad hoc para la asamblea, fueron presentados por escrito a la junta del RCRA a principios de mes por varios socios con la intención de incluirlos en el orden del día del 30 de junio. Además, apuntan a que la pérdida de ingresos previstos por la anterior junta en concepto de venta de los derechos de amarre caducados tendrá que compensarse más temprano que tarde con un aumento de las cuotas del club.

Once tarifas para 562 armadores

La situación pilla de sorpresa a sectores cercanos a la actual junta, que no comprenden este nivel de contestación de “una minoría” cuatro meses después de haber ganado las elecciones con amplio apoyo. El objetivo a medio plazo, según el entorno de Romero, es equiparar las distintas modalidades de contratos de amarres que conviven actualmente en el club, fruto de decisiones comerciales tomadas según la conveniencia del momento en las diferentes tesituras económicas atravesadas en los últimos treinta años.

En la actualidad hay 11 tarifas distintas para los 562 armadores, de los cuales 350 se beneficiarían de la prórroga de su cesión. La mayor diferencia, sin embargo, está en aquellos socios que a partir de enero de 2024 han suscrito contratos a plazos —de 5, 10 y 15 años— que pueden vender su derecho de fondeo a terceros, en contraposición con los amarristas históricos, que no disponen de esa posibilidad.

Un sector considera que la renuncia del club al cobro de los amarres que vencen en 2027 expondría a la junta a una denuncia por administración desleal

Más allá del fondo económico del asunto, que no deja de basarse en un ejercicio de previsión de ingresos y en un futurible coste de oportunidad, también hay una controversia legal pendiente de aclaración. Hay sectores críticos que consideran, con base en la jurisprudencia y a los informes jurídicos presentados por la junta de Miguel López, que la renuncia del club al cobro de los amarres que vencen en 2027 expondría a la junta a una denuncia por administración desleal y sometería al Real Club de Regatas a una batalla judicial.

Ante una asamblea que promete un tenso debate, el presidente de la entidad, Javier Romero, se ha limitado a asegurar que está dispuesto a llegar a cualquier acuerdo con los socios que puedan sentirse agraviados con la aprobación de los puntos que propone, todo con tal de preservar la unidad del club.

En la cita del día 30 también se someterán a votación las cuentas de 2024, que fueron rechazadas en la última asamblea general ordinaria, así como las cuentas de 2025 y el presupuesto para 2026.

Miguel López, expresidente del RCRA, señala que después de ocho años al frente del club no quiere involucrarse en “más batallas” y solo avisa de que no admitirá “difamaciones” sobre su labor, cuestionada en el aspecto económico y de transparencia por el entorno de la actual junta.

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La decisión final sobre esta disputa, que ha mantenido en el atolladero durante todo un año al histórico club alicantino, recaerá en los socios que acudan a la asamblea del 30 de junio a las 18:30 horas, donde la última opción, si no hay acuerdo, pueden ser los tribunales.