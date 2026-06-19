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El año en blanco del Real Madrid de baloncesto se lleva por delante a Sergio Rodríguez

El hasta ahora máximo responsable deportivo presenta su dimisión tras la decisión del club de colocarle por encima al histórico Juan Carlos Sánchez

Sergio Rodríguez posa en la Ciudad Deportiva del Real Madrid.

Sergio Rodríguez posa en la Ciudad Deportiva del Real Madrid. / VICTOR CARRETERO / REAL MADRID

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Sergio R. Viñas

Sergio R. Viñas

Madrid

La temporada en blanco del Real Madrid como club, sin un solo trofeo que echarse a la boca en ninguna de sus tres secciones (fútbol masculino y femenino y baloncesto masculino) está provocando profundos terremotos en la planificación deportiva para la próxima temporada. En el baloncesto, el más relevante es la dimisión de Sergio Rodríguez como máximo responsable del área deportiva.

El Madrid ha vivido uno de los años más decepcionantes de los últimos tiempos. Disputar (y perder) la final de la Euroliga no ha servido para disimular la catastrófica eliminación frente al Tenerife en los cuartos de final del 'playoff' por la Liga ACB, ni tampoco la sorprendente derrota frente al Baskonia en la final de la Copa del Rey. Ni la Supercopa, perdida frente al Valencia también en la final, sirvió de premio de consolación.

Una temporada así, la primera sin títulos desde 2011, exige medidas drásticas en un club como el Real Madrid. La más evidente suele ser la del cambio en la dirección del equipo, pero Florentino Pérez parece decidido concederle a Sergio Scariolo la segunda de las tres temporadas que firmó el pasado verano, tras abandonar la selección española. Las numerosas bajas por lesión que sufrió en la pintura en los momentos clave del curso le sirven al italiano para gozar de una segunda oportunidad.

El regreso de Juan Carlos Sánchez

El recién reelegido presidente ha decidido, en su lugar, intervenir en los despachos. Y lo ha hecho mirando al pasado. Juan Carlos Sánchez, que estuvo al mando de la sección durante 15 años (2010-25) hasta el verano pasado retorna a sus antiguas responsabilidades. Florentino le había apartado de sus funciones, pero le mantenía en nómina en calidad de asesor y ahora vuelve a recurrir a él.

Su sustituto el pasado verano fue Sergio Rodríguez, quien armó una nueva dirección deportiva junto a su excompañero en el Real Madrid Martynas Pocius y sin Alberto Herreros, otro clásico de la entidad. El regreso ahora de Sánchez no implicaba su despido, pero sí su degradación, al colocarle en el organigrama por debajo del histórico ejecutivo. Y el 'Chacho' ha decidido que por ahí no pasa.

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Aunque no se ha hecho oficial, tanto el exbase canario como Pocius han presentado su dimisión, como ha adelantado el portal 'Encestando'. Más allá de la humillación de ser relegado, Sergio Rodríguez mantiene una relación distante (por decirlo de manera suave) con Sánchez desde su época de jugador. Lo mismo que le sucede a Sergio Llull, que quiere seguir una temporada más en la cancha, pero que está a expensas de lo que decida el club.

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