El Horneo Alicante mete a 4 jugadores entre los nominados al All Star de la Asobal

Tras la conclusión de la temporada balonmanística a nivel de clubes, la liga Asobal ha puesto en marcha una nueva edición de la elección de su All Star, con los candidatos al mejor equipo del curso, en el que hay cuatro jugadores del Horneo BM Alicante: James Parker, Iván Montoya, Ander Torriko y Xabier Barreto.

Parker está nominado en la categoría de mejor lateral izquierdo, Montoya como mejor pivote, Torriko en la de mejor central y Barreto como mejor extremo izquierdo. Precisamente, estos cuatro jugadores han sido los máximos anotadores del equipo alicantino esta temporada, con Torriko al frente (131 goles, séptimo de la Asobal), seguido por Parker (118).

Los candidatos a formar parte del equipo ideal de la Asobal han sido seleccionados a partir de la valoración global de las estadísticas individuales, su presencia en los diferentes espacios de reconocimiento deportivo (7 ideal, MVP de la Jornada, nominaciones al MVP), el rendimiento dentro del ámbito colectivo y la capacidad de abanderar los valores de deportividad, compromiso, entrega y respeto que caracterizan a nuestro deporte.

All Star Asobal

El All Star Asobal es una iniciativa que trasciende el reconocimiento individual a los mejores de la temporada para convertirse en un reflejo del talento, la competitividad y la excelencia deportiva que definen a la competición profesional de balonmano en España.

A través de estos premios, la liga profesional distingue a los jugadores y entrenadores que han marcado el desarrollo del campeonato, al tiempo que pone en valor el trabajo de los clubes y el nivel de una competición consolidándose como el principal escaparate del balonmano profesional masculino español.

El proceso de votación del All Star ASOBAL 2025-2026 se desarrollará de forma escalonada. El voto de los aficionados representará el 40% del resultado final y se articulará a través de las diferentes encuestas exclusivas habilitadas en el canal oficial de WhatsApp de Asobal, en línea con la apuesta de la competición por situar al fan en el centro de la experiencia y fortalecer la conexión directa con la comunidad del balonmano profesional.

A este porcentaje se sumará el voto de los clubes (40%), canalizado a través de los 16 capitanes, los entrenadores y un representante de la dirección o junta directiva de cada entidad, junto al criterio de la prensa deportiva especializada (20%).

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De este modo, la resolución final de cada categoría se construye desde una visión plural, equilibrada y representativa del conjunto del balonmano profesional. Una vez computados los votos de los distintos estamentos implicados, los ganadores de cada una de las categorías serán comunicados a través de la web oficial de Asobal y sus redes sociales.