Almería 1-2 Málaga
El Málaga regresa a Primera División ocho temporadas después
El equipo que entrena Juan Francisco Funes derrota al Almería y acompañará al Racing y al Deportivo de la Coruña a la máxima categoría del fútbol español
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EFE
Almería
El Málaga logró este sábado el ascenso a LaLiga EA Sports, a la que regresa ocho temporadas después de perder la categoría, tras eliminar al Almería, al que derrotó por 1-2 a domicilio después de haber empatado a cero goles en el estadio de La Rosaleda.
El equipo malagueño que entrena Juan Francisco Funes acompaña al Racing y al Deportivo de la Coruña a la máxima categoría del fútbol español.
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