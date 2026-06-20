La Nucía asciende a Segunda RFEF

La Nucía ha conseguido este sábado el ascenso a Segunda RFEF, recuperando una categoría que perdió hace dos años, al imponerse en el partido de la vuelta del play-off de ascenso al Trival Valderas por 1-0, en una eliminatoria desatascada por el argentino Mazzocchi, ya que la ida en territorio madrileño acabó sin goles.

El Olímpic Camilo Cano dictó justicia con un lleno y los de Vicente Mir empezaron a transitar balón de lado a lado, avisando a los diez minutos con un golpeo de Zarzoso arriba, mientras que el Trival dispuso de una ocasión clara de Iker, que se topó con el poste.

Se fue dispersando ofensivamente el conjunto local y el Trival Valderas pasó por unos minutos de mayor presencia en campo nuciero. En el cuarto de hora final del primer acto La Nucía buscó el área de Lombo, con gol incluido en un pase filtrado sobre Gorxa, invalidado con más dudas que certezas.

El gol definitivo

En la segunda mitad el primer aviso volvió a ser local, entrando en banda Zarzoso y asistiendo a un Salinas que acomodó el cuero, topándose con el hombro de un zaguero madrileño. Insistió La Nucía y encontró premio en una incursión en banda izquierda, donde el balón al área lo recibió Mazzocchi para girar el cuerpo y soltar un latigazo que, tras tocar en Lombo y el larguero, suponía el 1-0.

Noticias relacionadas

Vicente Mir, entrenador del ascenso de La Nucía, en imagen de archivo / Juani Ruz

El Trival Valderas se obligó a apretar los dientes y arriesgar arriba, algo que podía conceder espacios atrás a la hora de correr. Los madrileños rozaron el empate en un pase filtrado que David Ruiz cruzó en exceso. Fluixa, en dos tiempos, tuvo que trabajar en una nueva aproximación madrileño, más testimonial que peligrosa, ya que los locales supieron manejar bien los tiempos e incluso en el añadido acabar en área visitante, alzándose con el ascenso al término de la eliminatoria.