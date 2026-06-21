Alicante completa su fiesta con España

Cuatro goles bajo el sol en plenas fiestas. No es mal plan el que este domingo por la tarde firmaron multitud de alicantinos y turistas en plenas Hogueras. La ocasión merecía una reacción de la selección española, aunque estuviera en Atlanta, a más de siete mil kilómetros de distancia. La energía llegó. España se desquitó del mal debut ante Cabo Verde y en los diferentes racós repartidos por la capital de la provincia se celebró, completando así una jornada festiva a la que se espera dar continuidad.

Y se desea hacerlo por partida doble. Hasta este miércoles con la festividad local... y hasta el 19 de julio con la del fútbol. Es el día señalado en el calendario, en el que se disputará la final del Mundial. Allí esperan festejar los alicantinos goles como los de Lamine Yamal, Oyarzabal y Altambakti, en propia meta, de este domingo, con la voz cada vez más rasgada como consecuencia directa de esa felicidad que emana cada mes de junio del corazón de todo aquel que siente las Fiestas como parte de ser... y que durante días como el de ayer lo puede compaginar con otra de sus pasiones, el combinado nacional.

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Los amantes de las Hogueras se reunieron en torno a pantallas instaladas para la ocasión, con el objetivo de no perderse detalle del duelo ante los saudíes, sin dar la espalda en ningún momento a uno de sus días más sagrados del año. Todo se consiguió. Cuando el colegiado señaló el inicio del encuentro todavía resonaba la mascletà de las dos de la tarde, que despertó a los de Luis de la Fuente. Cuando el España-Arabia Saudí concluyó, ya sin los nervios de los primeros minutos, la fiesta continuó en los racós. Había que celebrar otro triunfo de la Roja... y las Hogueras.