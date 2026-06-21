Natación
La ilicitana Ángela Martínez, subcampeona de la World Cup
La joven nadadora concluye sexta en Portugal y asegura la segunda plaza de la general
La nadadora ilicitana Ángela Martínez, especializada en pruebas de aguas abiertas, finalizó este sábado en sexta posición la cuarta etapa de la World Cup, disputada en Setúbal (Portugal), concluyendo como subcampeona por segundo año consecutivo en este evento mundial.
Martínez ha hecho valer su regularidad y las platas obtenidas en Ibiza y en el Golfo de Aranci (Cerdeña), para certificar el segundo puesto del campeonato, tras finalizar en aguas del Atlántico en sexta posición, con un tiempo de 2:08:36.20, a 24 segundos de la ganadora, la australiana Moesha Johnson.
El podio en Setúbal lo completaron las húngaras Bettina Fabian y Viktoria Mihalyvari-Farkas, segunda y tercera, respectivamente; mientras que la alemana Lena Boy fuera cuarta y la italiana Ginevra Tadeucci, quinta. La otra española participante en la prueba, Candela Sánchez, estuvo lejos de las mejores, en 15ª posición.
La sexta plaza, valiosa dada la dureza del recorrido portugués, da a Ángela Martínez el subcampeonato de la World Cup 2026, un hito que consigue por segundo año consecutivo. La ilicitana ha sumado 2.200 puntos, solo por detrás de Johnson, que se ha impuesto en las cuatro carreras.
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