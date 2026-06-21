Pérez Llorca anima a la Roja desde las Hogueras de Alicante

Hogueras y Mundial. Ese ha sido el domingo de Juanfran Pérez Llorca, presidente de la Generalitat, en su segundo día en Alicante con motivo de las fiestas por excelencia de la ciudad. Tras haberse perdido la mascletà del sábado, pero haber disfrutado de diferentes barracas y una corrida de toros, el líder popular ha continuado con su ajetreada agenda, mezclando actos institucionales con momentos para distensión y el ocio.

De este segundo grupo ha formado parte el visionado del duelo entre España y Arabia Saudí, correspondiente a la segunda jornada de la fase de grupos del Mundial. Pérez Llorca tenía cita reservada en El Passatge, del barrio de San Blas, para disfrutar del choque de la Roja en compañía de amigos y compañeros de partido. Así ha sido... pese a que los compromisos le obligaron a llegar con retraso y perderse los dos primeros goles del combinado dirigido por Luis de la Fuente.

Pérez Llorca, muy pendiente del España-Arabia Saudí desde las Hogueras de Alicante / Rafa Arjones

Con una sonrisa en la cara por el resultado que ya conocía, el presidente de la Generalitat bromeó al ser recibido, superado el minuto 20 de partido, justo tras el 2-0, anotado por Oyarzabal. "A ver si voy a ser gafe", dijo Pérez Llorca antes de introducirse junto a su comitiva en el interior del local, que estaba prácticamente lleno, también en su terraza.

Confianza en la selección

Apenas le dio tiempo a tomar asiento antes de celebrar el tercer tanto de España, obra también de Oyarzabal. Se descartaba de este modo la posibilidad abierta, aunque fuera en tono jocoso, de que fuera gafe. Con la tranquilidad del resultado favorable a la selección, Pérez Llorca disfruto del partido, tomándose un respiro de su intensa agenda de actividades como principal cabeza visible del gobierno autonómico.

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"Yo creo que dos golitos más metemos seguro", se atrevió a aventurar Pérez Llorca tras el doblete de Oyarzabal. "Lo importante es ganar Uruguay, así que hay que reservarse", añadió, en referencia al partido de la última jornada de la fase de grupos del combinado nacional.