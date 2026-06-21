Undav tira la puerta abajo y clasifica a Alemania para los dieciseisavos del Mundial

Alemania empezó el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá con una goleada ante la modesta Curazao, pero su candidatura al título se jugaba la credibilidad en la segunda jornada, frente a la Costa de Marfil de Diomande, Sangaré, Diallo, Kessié y compañía. Los de Julian Nagelsmann, un peldaño por debajo de las grandes favoritas en la mayoría de quinielas, no superaron con nota la primera prueba exigente en tierras americanas, pero lograron una remontada gracias a un doblete de Deniz Undav sobre la bocina para sellar el billete para los dieciseisavos de final.

No estuvo cómoda la 'Mannschaft' sobre el terreno de juego. La apuesta por Kimmich como marcador de Diomande no dio resultado y Schlotterbeck sufrió problemas físicos que le obligaron a jugar mermado hasta ser sustituido al descanso. La posesión del conjunto europeo no se tradujo en acciones peligrosas más allá de un tanto anulado a Pavlovic en una acción a balón parado por una rigurosa falta sobre el portero Fofana justo antes de la pausa 'por hidratación'. Después de la misma, el exblaugrana Kessié resolvió rápidamente una jugada embarrullada dentro del área para batir a Neuer. Los africanos golpearon primero.

Deniz Undav conduce el balón ante Costa de Marfil. / EDUARDO LIMA / EFE

En gran medida gracias a un soberbio Inao Oulaï en el centro del campo, los 'elefantes' no sufrían para mantenerse por delante del marcador mientras transcurrían los minutos. El futbolista de 20 años del Trabzonspor turco, de hecho, estuvo a punto de marcar el segundo gol de la tarde en Toronto y poner tierra de por medio. Alemania tenía el esférico y la posesión era muy estéril... pero logró empatar gracias a una jugada aislada después de que Nagelsmann sacudiera el banquillo y diera entrada a Amiri, Undav y Leweling.

Los dos primeros futbolistas tardaron menos de 10 minutos en asociarse y fabricar el gol de la igualada. Centro de Amiri desde la derecha del ataque y remate imparable desde la frontal del área de Undav para convertir los últimos minutos del encuentro en un intercambio de golpes realmente entretenido. Adingra desaprovechó un 'regalo' de Pépé con un mal control para Costa de Marfil e inmediatamente después, en el área contraria, Fofana desvió un disparo muy peligroso de Brown.

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Volvió a ser Undav, con su cuarto gol en dos partidos saliendo desde el banquillo, el que vio portería y certificó la remontada teutona. El delantero del Stuttgart recibió un gran pase filtrado por parte de Nmecha en el último suspiro y marcó el tanto de la victoria alemana. Sin ofrecer su mejor fútbol, pero la 'Mannschaft' ya está en dieciseisavos.