40 años del día que Maradona marcó dos goles eternos: la Mano de Dios y el Gol del Siglo
El 22 de junio de 1986, Argentina eliminó a Inglaterra en el Mundial de México con dos jugadas que siguen explicando el mito de Diego Armando Maradona
Hay partidos que se recuerdan por el resultado y otros que se convierten en historia. El 22 de junio de 1986, en el estadio Azteca de México, Diego Armando Maradona marcó ante Inglaterra dos de los goles más famosos de todos los tiempos: la Mano de Dios y el Gol del Siglo. Dos acciones separadas por apenas unos minutos que resumieron como pocas la mezcla de picardía, genio y leyenda que rodeó siempre al futbolista argentino.
Un partido cargado de algo más que fútbol
Aquel Argentina-Inglaterra no era un cruce cualquiera. Se jugaba en los cuartos de final del Mundial de México 1986, pero llegaba marcado también por el contexto político y emocional de la época, solo cuatro años después de la Guerra de las Malvinas.
Sobre el césped, sin embargo, el protagonista absoluto fue Maradona. El capitán argentino convirtió aquel encuentro en una página irrepetible de la historia del fútbol: primero con un gol polémico y después con una obra maestra.
La Mano de Dios
El primer gol llegó en el minuto 51. Maradona saltó ante el portero inglés Peter Shilton y empujó el balón con la mano izquierda. El árbitro no lo vio y el tanto subió al marcador. Después, el propio Maradona lo explicaría con una frase que ya forma parte de la memoria del deporte: había sido marcado “un poco con la cabeza de Maradona y otro poco con la mano de Dios”.
Desde entonces, la Mano de Dios quedó como símbolo de la astucia, la polémica y la leyenda. Para unos fue una trampa; para otros, una muestra de viveza futbolera en un partido de enorme carga emocional. Lo indiscutible es que aquel gol nunca dejó de discutirse.
El Gol del Siglo
Solo cuatro minutos después, Maradona hizo algo que no necesitaba explicación ni polémica. Recibió el balón en campo propio y empezó a correr. Fue dejando atrás rivales ingleses uno tras otro, en una conducción imposible, hasta superar también a Shilton y marcar el 2-0.
Ese tanto fue elegido años después como el Gol del Siglo. No solo por la dificultad técnica, sino por el escenario, el rival, el momento y la forma en que condensó el talento de Maradona: cambio de ritmo, control, equilibrio, imaginación y una determinación casi salvaje.
Dos goles opuestos y un mismo mito
La grandeza de aquella tarde está en el contraste. La Mano de Dios representa al Maradona más discutido, el que convivía con la picardía y el límite. El Gol del Siglo, en cambio, muestra al Maradona más puro: el futbolista capaz de hacer en una jugada lo que otros no logran en toda una carrera.
Por eso ambos goles se recuerdan juntos. Uno no se entiende del todo sin el otro. La polémica y la genialidad quedaron unidas en el mismo partido, en el mismo escenario y con el mismo protagonista.
Argentina siguió camino al título
Argentina ganó aquel encuentro por 2-1 y avanzó hacia las semifinales. Días después acabaría conquistando el Mundial, con Maradona como figura absoluta del torneo. México 86 quedó para siempre asociado a su nombre.
Casi cuatro décadas después, aquel 22 de junio de 1986 sigue siendo una de las grandes efemérides del fútbol. No fue solo el día en que Argentina eliminó a Inglaterra. Fue el día en que Maradona hizo dos goles que todavía se cuentan, se discuten y se vuelven a ver como si acabaran de ocurrir.
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