La AFE repite en Alicante este verano durante cuatro semanas

La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) volverá a celebrar este verano en Mutxamel (Alicante) dos ediciones de las Sesiones AFE para futbolistas sin equipo, que se desarrollarán en dos periodos en las instalaciones del Hotel Bonalba Alicante Golf & Spa.

La cuadragésima edición tendrá lugar del 20 de julio al 2 de agosto, mientras que la cuadragésima primera se celebrará del 3 al 16 de agosto, con el objetivo de ofrecer a los jugadores sin equipo un entorno profesional en el que mantener su preparación física, técnica y competitiva mientras buscan un nuevo destino.

AFE ha abierto el plazo de inscripción para ambas concentraciones. Los interesados podrán inscribirse para la edición 40 hasta el 15 de julio y para la 41 hasta el 29 de julio, en ambos casos hasta las 14:00 horas.

El exfutbolista Mariano Pernía dirigirá la primera edición, mientras que Óscar de Paula será el entrenador de la segunda. Ambos estarán al frente de un cuerpo técnico integrado por especialistas en preparación física, porteros, nutrición, fisioterapia, medicina deportiva y análisis.

Durante las dos concentraciones, los participantes realizarán entrenamientos y disputarán partidos amistosos para mantener el ritmo competitivo y mostrar su nivel ante clubes interesados en reforzar sus plantillas. Tanto Pernía como De Paula tendrán a su lado asistentes de primer nivel para completar unos equipos de trabajo de categoría superior. Durante estas dos ediciones estarán presentes Juan Jesús Calatayud (preparador de porteros), Juan José Ramos (doctor), Martín Cruces (scouter), Luis Abengozar ‘Chano’ (nutricionista), José Ángel Alba (preparador físico), Hugo Arroyo (preparador físico), Sergio Martínez (fisio/recuperador), Álex Puig (fisio/recuperador) y Daniel Sánchez (fisio).

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Podrán participar futbolistas en activo que actualmente se encuentren sin equipo y estén al corriente de pago con AFE, así como jugadores que afronten la fase final de recuperación de una lesión y deseen completar su puesta a punto con el apoyo de los servicios médicos y de fisioterapia de la asociación.