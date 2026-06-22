Ayuso recupera sensaciones de cara a un Tour focalizado en Pogacar y Vingegaard

Quedan 12 días para que empiece el Tour de Francia, la gran cita ciclista de la temporada, en la que los ojos de los aficionados de este deporte se centran en las carreteras galas por las que discurrirá un evento que apunta a ser histórico... y en el que un alicantino quiere ser protagonista.

Este es Juan Ayuso, que liderará por primera vez al equipo Lidl-Trek, por el que fichó en enero tras una ruidosa salida del UAE Emirates, el gran dominador del pelotón. Allí no podía ser capitán general, pese a disponer de herramientas más que suficientes para ser un secundario de lujo. El de Xàbia arriesgó en su elección y, de cara al 4 de julio, parece llegar en condiciones óptimas de hacer una buena carrera.

Y eso que el camino de estos meses no ha sido fácil. Una caída en la París-Niza yendo líder y unos problemas de salud durante la Itzulia le mermaron en primavera, cuando su debut con el Lidl había sido esperanzador, ganando la Vuelta al Algarve en Portugal por delante del francés Paul Seixas, la gran revelación de la temporada 2026.

Pogacar y Vingegaard, ¿inalcanzables?

Aquel arranque instaló a Ayuso entre los candidatos a plantar cara a los dos grandes favoritos del Tour, el esloveno Tadej Pogacar y el danés Jonas Vingegaard. Sin embargo, las dudas por su estado físico debían evaporarse o aumentar en la antigua Dauphiné, de la que el alicantino salió bien parado... aunque superado por uno de los gregarios de Pogacar.

Tadej Pogacar, ganando una carrera / EFE

En el Tour Auvergne se vio a un Ayuso valiente, quizás en exceso, especialmente en la penúltima etapa, en la que atacó de lejos, marchándose en solitario. Sin embargo, el mexicano Isaac del Toro, excompañero suyo en Emirates, supo regular fuerzas, le dio caza y le superó, tanto en ese parcial como en la general final, en la que el alicantino terminó tercero, a un minuto y 17 segundos de Del Toro y sin poder sobrepasar al australiano Luke Tuckwell, que amasó tiempo de ventaja en una de las fugas de los primeros días.

Ayuso perfila los últimos días de su preparación de cara al Tour antes de presentarse en la línea de salida, que será especial para él, ya que tendrá lugar en Barcelona. Junto a él competirán, en el mismo equipo, el danés Matias Skjelmose, como segunda opción para la general; el italiano Giulio Ciccone, especialista en montaña, el checo Mathias Vacek, el estadounidense Quinn Simmons y otros dos daneses más, Mads Pedersen y Soren Kragh Andersen, con un octavo nombre todavía pendiente de desvelar.

¿Posible podio?

Este Tour 2026, en el que Ayuso quiere hacer una buena general y buscar algún triunfo de etapa, podría encaramar a Pogacar al Olimpo de los ciclistas pentacampeones de la ronda francesa, del que forman parte Miguel Induráin, Eddy Merckx, Bernard Hinault y Jacques Anquetil, los más laureados tras el descenso a los infiernos de Lance Armstrong. Si el esloveno gana sumaría su quinto entorchado, tras los de 2020, 2021, 2024 y 2025.

El único capaz en los últimos tiempos de batir a Pogacar en Francia ha sido Vingegaard, que vuelve a aparecer como su máximo rival, tras ganar recientemente el Giro de Italia. El danés se vistió de amarillo en París en 2022 y 2023, pero desde entonces, pese al potencial de su equipo, no ha sido capaz de volver a encontrarle las cosquillas a Pogacar. Ahora partirá con una teórica doble rémora: el cansancio acumulado en Italia, aunque allí ganó con mucha superioridad, y la baja de Wout van Aert.

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Vingegaard luce el trofeo de vencedor del Giro 2026. / AFP

La tercera plaza del podio parece abierta... y a ella podría aspirar Ayuso si está fino en las tres semanas de Tour, algo que todavía no ha conseguido demostrar durante su trayectoria profesional. Entre sus principales rivales estarán el propio Seixas, de solo 19 años, Remco Evenepoel o Florian Lipowitz, entre otros.