Hoy se cumplen 16 años del partido más largo de la historia del tenis: duró 11 horas y 5 minutos, rompió más récords y obligó a cambiar normas

Algunos partidos se ganan, otros se pierden y unos pocos se convierten en una pieza de museo. El 24 de junio de 2010, hace ahora 16 años, terminó en Wimbledon el encuentro más largo de la historia del tenis profesional: John Isner contra Nicolas Mahut, una batalla de 11 horas y 5 minutos repartida en tres días.

Un partido que empezó como uno más

El duelo correspondía a la primera ronda de Wimbledon 2010. Sobre el papel, no parecía destinado a cambiar nada. El estadounidense John Isner, un sacador gigantesco, se enfrentaba al francés Nicolas Mahut, especialista sobre hierba y jugador acostumbrado a pelear en partidos largos.

Pero el partido se torció hacia lo extraordinario. Empezó el 22 de junio de 2010, continuó el día 23 y no terminó hasta el 24 de junio. El marcador final fue tan raro que todavía hoy parece un error tipográfico: 6-4, 3-6, 6-7, 7-6 y 70-68 para Isner.

El quinto set que rompió todos los límites

La clave fue el quinto set. En aquel momento, Wimbledon no aplicaba un desempate decisivo en el último parcial, así que el partido debía terminar con una diferencia de dos juegos. Isner y Mahut fueron ganando sus saques una y otra vez hasta alcanzar una cifra impensable: 70-68.

Solo ese último set duró 8 horas y 11 minutos, más que muchos partidos completos, e incluyó una sucesión casi absurda de servicios directos, puntos cortos y resistencia mental. Ninguno de los dos conseguía romper el saque del otro. Ninguno se caía del todo.

Los récords de una locura

El encuentro dejó varios récords difíciles de igualar. Fue el partido más largo por duración, el más largo por número de juegos y el más largo por un solo set en la historia del tenis profesional.

Isner terminó con 113 saques directos y Mahut con 103, cifras descomunales que explican parte de lo ocurrido. Entre los dos jugaron 183 juegos y convirtieron la pista 18 de Wimbledon en el centro del mundo deportivo durante tres jornadas.

Por qué ya no puede repetirse igual

Aquel partido tuvo tanto impacto que acabó influyendo en las normas. Wimbledon introdujo años después un sistema de desempate en el quinto set para evitar partidos sin final durante horas y horas. Hoy, un duelo así ya no podría alcanzar aquellas dimensiones en el torneo londinense.

El cambio no restó grandeza al recuerdo. Al contrario: convirtió el Isner-Mahut en una rareza histórica, una especie de fósil deportivo de una época en la que un partido podía seguir hasta que uno de los dos cediera por fin.

Dos jugadores unidos para siempre

Isner ganó, pero Mahut también quedó dentro de la historia. De hecho, el partido se recuerda menos como una victoria individual que como una resistencia compartida. Ambos fueron homenajeados en Wimbledon tras el encuentro, conscientes de que acababan de participar en algo irrepetible.

La imagen final resume bien la dimensión de aquella tarde: dos tenistas agotados, el público en pie y un marcador que parecía sacado de otro deporte. 70-68 en el quinto set. 11 horas y 5 minutos de tenis. Tres días para cerrar una primera ronda.

Una efeméride del deporte extremo

Hoy, 24 de junio de 2026, se cumplen 16 años del final de aquel partido. Y el dato sigue impresionando porque no habla solo de tenis, sino de resistencia, concentración y terquedad competitiva.

El Isner-Mahut de Wimbledon 2010 no fue una final ni decidió un título. Pero se convirtió en algo quizá más difícil: un partido que nadie olvida aunque muchos no recuerden ni el torneo exacto ni la ronda. El día en que el tenis llevó sus propias reglas hasta el límite.