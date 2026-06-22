Los triatletas de la UA brillan en la Serie Mundial de Quiberon
David Cantero roza el podio con una brillante cuarta posición y Marta Pintanel e Izan Edo contribuyen al tercer puesto de España en el relevo mixto
Los deportistas del grupo de entrenamiento de triatlón de la Universidad de Alicante han tenido una destacada actuación en la prueba de la Serie Mundial de Triatlón disputada este fin de semana en Quiberon (Francia), contribuyendo de manera decisiva a uno de los mejores resultados internacionales recientes del triatlón español.
En la competición individual masculina, David Cantero firmó una sobresaliente cuarta posición, quedándose a las puertas del podio tras protagonizar una espectacular remontada en el segmento de carrera a pie. El triatleta demostró una vez más su capacidad competitiva al máximo nivel internacional, recuperando posiciones de forma brillante en los kilómetros finales y cruzando la meta a tan solo 14 segundos de la victoria.
La prueba estuvo dominada por el francés Dorian Coninx, que se llevó el triunfo ante su público, seguido por los portugueses Vasco Vilaça y Ricardo Batista, segundo y tercero respectivamente. David Cantero concluyó en cuarta posición tras marcar uno de los mejores parciales de carrera a pie de la competición.
Por su parte, Marta Pintanel e Izan Edo formaron parte del equipo español de relevo mixto que logró una meritoria tercera posición. El combinado nacional consiguió subir al podio en una de las pruebas más exigentes y estratégicas del calendario internacional, firmando además uno de los mejores resultados de la selección española en esta modalidad.
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