El día que Maradona jugó un Mundial en Alicante: 44 años del Argentina-El Salvador en el Rico Pérez

Tal día como hoy, 23 de junio, pero de 1982, Alicante fue escenario de una cita mundialista con historia. El estadio José Rico Pérez acogió aquel día el partido entre Argentina y El Salvador, correspondiente a la última jornada de la primera fase del Mundial de España 82.

No fue un encuentro cualquiera. Sobre el césped del Rico Pérez jugó una selección argentina que llegaba, también como ahora, como vigente campeona del mundo y en la que ya aparecía un joven Diego Armando Maradona, que disputaba su primer Mundial. Junto a él formaban nombres como Ubaldo Fillol, Daniel Passarella, Osvaldo Ardiles, Mario Kempes o Daniel Bertoni.

Argentina ganó aquel partido por 2-0 y logró clasificarse para la segunda fase del torneo. Los goles los marcaron Daniel Passarella, de penalti en el minuto 22, y Daniel Bertoni, ya en la segunda parte.

Portada de INFORMACIÓN del 24 de junio de 1982, con el Mundial de España 82 y las Hogueras de Alicante compartiendo protagonismo en plena jornada grande de las fiestas. / INFORMACIÓN

Argentina necesitaba ganar en Alicante

La selección dirigida por César Luis Menotti llegaba obligada a vencer en Alicante. Había empezado el Mundial de Naranjito con una derrota ante Bélgica y después había reaccionado con una goleada por 4-1 frente a Hungría.

Contra El Salvador no repitió aquella exhibición, pero hizo lo necesario para seguir viva en el campeonato. El penalti transformado por Passarella abrió el camino y el tanto de Bertoni terminó de cerrar una victoria que permitió a Argentina avanzar de ronda.

Aquel equipo defendía la corona conquistada cuatro años antes, en el Mundial de 1978, y reunía a varios de los grandes nombres del fútbol argentino de la época. Pero, visto con la perspectiva del tiempo, la presencia de Maradona convierte aquel partido en una de las grandes páginas mundialistas que conserva Alicante.

El primer Mundial de Maradona

Diego Armando Maradona tenía entonces 21 años y afrontaba su primera Copa del Mundo. El Mundial de España 82 no fue el torneo que lo convertiría en leyenda absoluta —eso llegaría cuatro años después, en México 86—, pero sí fue su primera gran aparición mundialista.

Y una de esas noches tuvo como escenario el José Rico Pérez.

Alicante vio jugar a Maradona en un partido oficial de un Mundial, con Argentina jugándose la clasificación y con el estadio herculano formando parte del mapa internacional del fútbol.

Página del especial Mundial-82 de INFORMACIÓN del 24 de junio de 1982, con la crónica de Francisco Esquivel sobre el Argentina-El Salvador disputado en el estadio José Rico Pérez de Alicante. / INFORMACIÓN

El último partido mundialista de El Salvador

Para El Salvador, aquel encuentro también quedó marcado en la historia. El partido disputado en Alicante fue su último en una Copa del Mundo hasta la fecha.

En aquella selección jugaba Jorge “el Mágico” González, considerado una de las grandes figuras del fútbol salvadoreño. Su presencia añadió todavía más valor futbolístico a un encuentro que, con el paso de los años, ha quedado como una efeméride singular para Alicante.

Una página mundialista del Rico Pérez

Hoy se cumplen 44 años de aquel Argentina-El Salvador disputado en Alicante. Una victoria argentina, dos goles, una clasificación y varios nombres propios que forman parte de la historia del fútbol.

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Pero, sobre todo, una imagen imposible de repetir: Maradona jugando un Mundial en el estadio José Rico Pérez.