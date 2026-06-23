El Furyo brilla en el Europeo de clubes y acerca a cuatro deportistas al Campeonato de Europa

El Club Deportivo Furyo continúa consolidándose como una de las grandes referencias del taekwondo nacional tras su destacada participación en el Campeonato de Europa de Clubes 2026, celebrado en Sarajevo (Bosnia y Herzegovina), donde sus deportistas volvieron a competir al máximo nivel internacional frente a algunos de los mejores talentos del continente.

La actuación más sobresaliente llegó de la mano de Curro Ayela, quien sumó una nueva medalla internacional a su brillante trayectoria deportiva al conquistar la medalla de bronce europea. El taekwondista alicantino firmó una competición extraordinaria, imponiéndose sucesivamente a representantes de Estonia y Turquía en tres combates de gran exigencia, cediendo únicamente en semifinales ante otro competidor turco.

Por su parte, Daniel Rico volvió a demostrar su enorme progresión quedándose a las puertas de la clasificación para el próximo Campeonato de Europa. El deportista de Furyo superó a rivales de Ucrania y Turquía, cayendo finalmente ante Grecia en un combate decisivo.

También destacó Gabi Rodríguez, que luchaba por una plaza para el Campeonato de Europa Sub-21. Tras vencer a representantes de Grecia y Turquía, cayó en el combate definitivo frente a España, quedándose muy cerca de lograr la clasificación.

El Campeonato de Europa

El principal objetivo de la temporada para el Club Deportivo Furyo será ahora el Campeonato de Europa que se celebrará en Rumanía el próximo mes de octubre. Curro Ayela ya ha conseguido matemáticamente su clasificación, mientras que el club alicantino cuenta actualmente con tres deportistas clasificados para la gran cita continental y está muy cerca de conseguir una cuarta plaza.

Curro Ayela, con su medalla de bronce / Información

La próxima oportunidad llegará en los Multi European Games, donde Daniel Rico buscará cerrar su clasificación europea después de haberse quedado a un solo paso en Sarajevo.

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Desde la dirección técnica del club se destaca que estos resultados reflejan el excelente trabajo que se viene desarrollando en Alicante y sitúan al Club Deportivo Furyo en uno de los mejores momentos deportivos de sus más de 40 años de historia, con una cantera capaz de competir y obtener resultados al máximo nivel internacional.