El HLA Alicante renueva a Mike Torres

El HLA Alicante ha anunciado este martes la renovación de Mike Torres para la próxima temporada, asegurando la continuidad de uno de los jugadores más importantes de la plantilla y una referencia dentro y fuera de la pista. El base hispano-dominicano afrontará así una nueva campaña defendiendo los colores del conjunto alicantino tras firmar una destacada temporada en Primera FEB durante la pasada 2025-2026.

"Su liderazgo, experiencia y capacidad para dirigir el juego han sido fundamentales para el rendimiento del equipo, convirtiéndose en una de las piezas clave del proyecto deportivo", asegura el Lucentum en el comunicado oficial de la renovación. Durante la pasada temporada, Mike Torres disputó 27 encuentros oficiales, promediando 11,5 puntos, 3,1 asistencias, 2,3 rebotes y una valoración media de 12 créditos en más de 22 minutos por partido.

Además, Torres fue reconocido en varias ocasiones entre los jugadores más destacados de la competición gracias a su impacto en ambos lados de la cancha. Con esta renovación, el club alicantino, que el próximo curso estará dirigido por Pedro Rivero, da un paso más en la construcción de una plantilla sólida y competitiva para afrontar los retos de la próxima temporada.

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Mike Torres dribla durante el partido frente a Leyma Coruña. / Leyma Coruña

Tras oficializar su renovación, el propio HLA Alicante ha compartido las primeras palabras de Torres: "Me he enamorado de la ciudad, de la afición y del club. Desde el primer día me he sentido muy querido y estoy muy feliz de seguir formando parte de este proyecto. Afronto esta nueva temporada con mucha ilusión, con ganas de seguir creciendo junto al equipo y con el objetivo de mejorar los resultados de la temporada pasada".