Butterflies Ibi Industriales se corona campeón de España y cierra una gran temporada

El equipo Butterflies Ibi Industriales puso el broche de oro a una temporada para el recuerdo tras proclamarse campeón de España Open Femenino de Flag Football en el torneo celebrado en Calatayud (Zaragoza). Las alicantinas completaron un torneo brillante, imponiéndose en una final vibrante ante Valencia Firebats y confirmando su dominio en el panorama nacional.

El conjunto ibense se desplazó hasta Zaragoza para disputar una competición que ya se ha convertido en una cita habitual dentro del calendario nacional. Desde el primer encuentro, Butterflies dejó claras sus aspiraciones al título, aunque el camino no estuvo exento de dificultades. La fase de grupos arrancó con un duelo ante un viejo conocido: Valencia Firebats. Un partido marcado por las bajas de ambos equipos, pero en el que las alicantinas tomaron el control desde los primeros compases para acabar imponiéndose con claridad por 27-6.

Instante de uno de los partidos / INFORMACION

Apenas unas horas después llegaba el segundo compromiso del día frente a Cornellá Meerkats, un equipo debutante en la competición que no pudo frenar el ritmo de Butterflies. Las ibenses sumaron su segunda victoria consecutiva con un contundente 47-7. El tercer encuentro enfrentó a las alicantinas con Málaga Corsarias, un rival que salió dispuesto a plantar batalla. Sin embargo, la solidez de Butterflies volvió a marcar la diferencia y permitió al equipo sumar una nueva victoria (31-18).

La jornada concluyó con el único tropiezo del torneo. Atlantic Devils logró imponerse por 19-27 en un encuentro igualado que sirvió como último desafío antes de afrontar la fase decisiva de la competición. Butterflies cerró la fase de grupos con una nueva victoria frente a Plasencia Ducks (29-18), resultado que certificaba su clasificación directa para la final como primeras de grupo.

Daniela Ballesta / INFORMACION

En el partido por el título volvió a repetirse el enfrentamiento ante Valencia Firebats. La final estuvo marcada por la igualdad y la tensión, con dos equipos que demostraron por qué habían llegado hasta ese punto del campeonato. Al descanso, el marcador reflejaba una mínima ventaja para Butterflies (7-6), dejando todo abierto para la segunda mitad. Fue entonces cuando el conjunto ibense mostró su carácter competitivo y dio un paso adelante. La defensa consiguió frenar las opciones de remontada de las valencianas y el pitido final confirmó la victoria de Butterflies Ibi Industriales por 20-12, proclamándose campeonas de España.

Violeta Wiksten / INFORMACION

Además del título, la competición dejó varios reconocimientos individuales para las jugadoras alicantinas. Tres integrantes del equipo fueron incluidas en los quintetos ideales del torneo:

Teresa Luis , como mejor linebacker.

, como mejor linebacker. Daniela Ballesta , como mejor blitzer.

, como mejor blitzer. Violeta Wiksten, como mejor quarterback.

Teresa Luis / INFORMACION

Precisamente Wiksten fue también reconocida como la mejor jugadora de la competición, recibiendo el MVP del campeonato.

Con apenas dos años de trayectoria, Butterflies Ibi Industriales ha conseguido situarse entre los grandes referentes del flag football nacional e internacional. Esta temporada, el equipo ha acumulado importantes éxitos, con dos medallas de plata —en la Adria Bowl disputada en Croacia y en la NBFO de China— y cuatro títulos: la Copa Valenciana, la King Bowl de Países Bajos, la Liga Valenciana y la Spanish Flag Bowl.