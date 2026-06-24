Los equipos alicantinos de Segunda RFEF vuelven a reagruparse

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha hecho oficial este miércoles el reparto de grupos para la temporada 2026-2027 en Segunda RFEF, que en clave alicantina trae como novedad el reagrupamiento de todos los representantes de la provincia, tras la división que se produjo la campaña pasada.

Hay que recordar que en la 2025-2026, el Alcoyano se quedó en el grupo 3 junto a catalanes, baleares, valencianos y aragoneses, finalizando el curso en quinta posición y cayendo en el "play-off" de ascenso ante el San Sebastián de los Reyes en primera ronda; mientras que Orihuela (8º), Intercity (9º) y Elche Ilicitano (12º) sí se mantuvieron en el grupo 5, con madrileños, castellano-manchegos, canarios y extremeños; salvando todos las categoría.

El grupo alicantino

A estos cuatro clubes se les unirá la próxima temporada La Nucía, tras lograr el fin de semana pasado el ascenso a Segunda RFEF, categoría a la que regresa dos años después. Por lo tanto, los cinco representantes del fútbol alicantino formarán parte del grupo 3.

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Grupo 3 de Segunda RFEF para la temporada 2026-2027 / RFEF

Un grupo que queda conformado de la siguiente manera: junto a Alcoyano, Orihuela, Intercity, Elche Ilicitano y La Nucía estarán Atlético Baleares, Cieza, Minera, La Unión Atlético, Lorca Deportiva, Mallorca B, Murcia Imperial, Peña Deportiva, UCAM Murcia, Castellonense, Poblense, Valencia Mestalla y Yeclano.