Gonzalo Muñoz: de la cantera del Hércules a los despachos en Colombia

El fútbol del siglo XXI está mutando en un deporte mucho más moderno en el que todo se analiza y nada es fruto de la casualidad. Esto es lo que se busca dentro del campo, sin embargo, fuera de él, hay ciertos aspectos que siguen sin poder ser controlados. Este precioso deporte no entiende de guiones y día tras día le abre los brazos a todo tipo de historias. Quizás, aquí es donde reside una parte de su belleza, en la imprevisibilidad. Nada está escrito y una puerta cerrada no tiene por qué ser el final, también puede ser el inicio de algo más grande.

Gonzalo Muñoz, con la chaqueta de Inter de Bogotá. / Inter de Bogotá

Una historia alejada del guion convencional dentro del mundo del fútbol es la de Gonzalo Muñoz, un joven de 25 años que ha pasado de la cantera del Hércules a ser uno de los secretarios técnicos con más proyección de Colombia. En la actualidad forma parte de la dirección deportiva del Inter de Bogotá, uno de los proyectos más ambiciosos del fútbol colombiano, ya que es propiedad de un grupo inversor en el que figuran nombres como Ryan Reynolds, Eva Longoria o Mesut Özil.

Nacido en Tomelloso, su relación con Alicante arrancó a los diez años. Llegó al Hércules siendo alevín de primer año y formó parte de las categorías inferiores del conjunto blanquiazul hasta llegar a cadete de segundo año. En ese proceso compartió vestuario con jugadores como Carlos Mangada o Alberto Marí. Desde el primer momento quedó cautivado con todo lo que rodeaba al club y a día de hoy sigue siendo abonado pese a estar a más de 8.000 kilómetros.

Mermado por las lesiones

A los 15 años arrancó una nueva andadura en el Everton, pero las lesiones cortaron su proyección. Tras varias roturas de menisco y de ligamento cruzado anterior empezó a sufrir más de lo deseado sobre el terreno de juego, por lo que tuvo que poner punto final a un sueño sin saber la oportunidad que estaba a punto de aparecer. "Siempre me ha gustado el tema de la gestión dentro del mundo del fútbol. Cada vez que iba al Rico Pérez me fijaba en los equipos y jugadores rivales. Siempre he tenido eso en la cabeza y es por eso que decidí estudiar Sports Business Management", comentaba Gonzalo Muñoz.

Mientras todavía era futbolista del Everton conoció al dueño de Patriotas Boyacá, preludio de todo lo que estaría por venir. "Tuvimos una reunión para conocernos, pero no para llevarme como jugador porque yo en aquel entonces estaba lesionado. Un tiempo después invitaron al club a un evento en el estadio del Chelsea y el dueño, que sabía que yo estaba en Inglaterra, se acordó de mí y me pidió si podía hacer el favor de ir para allá. Así surgió todo, fui al evento y desde ese momento ya me quedé en el club".

"La decisión fue fácil de tomar porque es un proyecto muy interesante" Gonzalo Muñoz

Lo que más le sorprendió del fútbol colombiano fue el nivel y la capacidad de sacar talento pese a los pocos recursos. Para Gonzalo Muñoz la gran diferencia está en lo táctico, ya que en lo técnico los futbolistas tienen un "talento increíble". En su primera aventura como secretario técnico en Colombia, el canterano del Hércules consiguió ser campeón, ascender a primera división y cuajar una excelente temporada para el presupuesto que había. Ahí fue el momento en el que La Equidad, un histórico del fútbol cafetero recién adquirido por el grupo inversor Tylis-Porter Group, inició los contactos con él.

"Yo llegué en plena transición entre el cambio de club de la antigua Equidad al nuevo Inter de Bogotá. Me contaron todo el plan que tenían y lo que se quería lograr, la verdad que la decisión fue fácil de tomar porque es un proyecto muy interesante. Hablamos de una propiedad que tiene clubes de primer nivel como el Necaxa en México o el Wrexham de Gales. Uno de los dueños, Sam Porter, está también dentro del grupo Apollo que recientemente ha comprado una parte del Atlético de Madrid. Es un proyecto muy grande, no solo en Colombia, sino en el mundo del fútbol", destacaba Gonzalo Muñoz.

El Inter de Bogotá celebra junto a su afición. / Inter de Bogotá

La filosofía del club dentro del mercado de fichajes es clara, conseguir talento joven para poder competir en el fútbol colombiano y a su vez, poder venderlo cuando crezca su valor. Un ejemplo de esta política es Dereck Moncada, un futbolista que llegó al club procedente del fútbol hondureño y que ha sido vendido por tres millones y medio. En el apartado deportivo los resultados también están dándole la razón al secretario técnico español, ya que Inter de Bogotá ha conseguido clasificarse entre los ocho primeros para pelear por la liga colombiana.

Su sueño no es más que poder crecer dentro de los equipos que forman parte del grupo, de hecho, ese fue el gran motivo por el cual se decantó por el proyecto. La posibilidad de trabajar para una entidad de las cinco grandes ligas también es una opción que no ve con malos ojos, con clara preferencia por el fútbol español.

Como buen herculano, pese a estar a la otra parte del mundo, coincide en que el club merece estar en una categoría mejor. "Desde que me fui de Alicante no he dejado de apoyar al equipo, cuando sales de España le tienes un cariño especial a los equipos de casa. El Hércules está en una situación en la que todos queremos lo mismo, que pueda estar donde se merece, porque la institución y la ciudad tiene un potencial increíble".