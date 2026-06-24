El Horneo Alicante es el quinto equipo más sostenible de Asobal

La Asobal Legacy League (ALL), la competición en sostenibilidad en los ámbitos social, medioambiental, económico y de gobernanza, ha cerrado su segunda edición con la publicación de los ocho clubes mejor posicionados en la temporada. En ella, el Horneo Alicante ha alcanzado el quinto lugar en su año de debut en la máxima categoría del balonmano español.

Tras una primera media temporada durante el curso 2024/2025 en la que el proyecto definió las bases de trabajo de los clubes y se publicó un primer top ocho de los más avanzados en la materia, sin un orden definido, la Asobal Legacy League cierra ahora su primer curso completo de desarrollo e implementación.

Criterios de la Asobal Legacy League. / INFORMACIÓN

Bathco Torrelavega lidera la clasificación final, seguido del Barça y Bada Huesca. Fuera del podio, Bidasoa Irun, Horneo Alicante, Frigoríficos del Morrazo, Recoletas At. Valladolid y Caserío Ciudad Real completan el top 8 ordenado de la Asobal Legacy League 2025/26, en una edición en la que han participado los 16 clubes de la liga profesional.

Competir por crear legado

La Asobal Legacy League, impulsada por la liga Asobal en su apuesta estratégica por convertirse en una competición sostenible, evalúa a los clubes en diez criterios que abarcan desde la gobernanza y transparencia, hasta la implementación de proyectos sostenibles propios junto a partners externos, articulados en varias dimensiones de impacto social y medioambiental.

En esta segunda edición, la liga asegura que los clubes han dado un paso adelante en proyectar e implementar todas esas iniciativas que generan un legado, tanto para el propio club, para su localidad, su comunidad de aficionados y para el balonmano español.

"Estamos consolidando una identidad de liga moderna, responsable y coherente con los retos del deporte profesional actual. Este proyecto no es únicamente una dimensión paralela a la competición deportiva, sino una herramienta de transformación real del modelo de gestión de nuestros clubes", declaró Servando Revuelta, presidente de Asobal.

El dirigente señala, además, que la sostenibilidad no es algo complementario, sino que con iniciativas como esta es posible "generar impacto medible en los territorios, fortalecer nuestro modelo profesional y consolidar a la liga como referente nacional en gobernanza responsable y desarrollo sostenible".

Talleres y acompañamiento

A lo largo de la temporada 2025/26, la totalidad de los 16 clubes de Asobal han completado y participado en cinco talleres de formación y seguimiento a través del proyecto del Asobal Hub, el espacio de acompañamiento continuo de la competición profesional hacia sus clubes.

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Se trata de sesiones grupales y mentorías individualizadas donde se aportan una serie de herramientas y metodologías, tanto en el ámbito de la sostenibilidad en el deporte como en temáticas diversas de gestión deportiva, para que los clubes puedan hacer uso de ellas en el desarrollo de las distintas iniciativas que desarrollan en el propio seno de su organización.