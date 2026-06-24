ESPAÑA
Qué necesita España para pasar la fase de grupos en el Mundial: todas las cuentas y combinaciones
Consulta todas las posibles combinaciones de resultados y las cuentas de España en el Mundial en el Grupo H
Alguer Tulleuda Bonifacio
España afronta la última jornada de la fase de grupos del Mundial 2026 con varios escenarios abiertos para clasificarse a la siguiente ronda. Después de empatar 0-0 contra Cabo Verde en la fecha inaugural y golear 4-0 a Arabia Saudí, el combinado español tiene prácticamente asegurado su pase a dieciseisavos, pues depende de sí misma en todos los escenarios.
La situación del grupo se ha comprimido tras el empate 2-2 entre Uruguay y Cabo Verde, un resultado que mantiene a ambas selecciones vivas en la pelea y ajusta todavía más la igualdad por las plazas de clasificación.
La manera más fácil de que España pase de grupos es ganar su partido contra Uruguay. Es el escenario ideal, aunque no el único: incluso si el equipo de Luis de la Fuente empata o pierde, podría seguir teniendo muchas opciones de avanzar de ronda dependiendo del resto de resultados.
En caso de empate a puntos dentro del grupo, primero se miran los enfrentamientos directos entre las selecciones igualadas: puntos, diferencia de goles y goles marcados en esos partidos. Si la igualdad continúa, entran la diferencia de goles general, los goles a favor, el criterio disciplinario y el ranking FIFA. España solo caería a la tercera plaza si pierde contra Uruguay y, además, Cabo Verde la supera en la clasificación.
Las cuentas de España en el Mundial: resultados que necesita para pasar de grupo y posibles escenarios
España se clasifica si...
- Gana a Uruguay: acabará primera de grupo.
- Empata contra Uruguay: acabará primera aunque Cabo Verde gane a Arabia Saudí. Cedería el liderato si los africanos tuviesen una mejor diferencia de goles (+4 por 0)
- Pierde contra Uruguay: tendría opciones importantes de pasar, ya fuera como segunda de grupo o como una de las mejores terceras.
España cae eliminada si...
- Pierde contra Uruguay y queda tercera sin entrar entre las ocho mejores terceras del Mundial.
Así está la clasificación del Grupo H de España
Desde SPORT, te contamos todas las novedades y resultados de España, así como toda la actualidad del Mundial 2026 en Estados Unidos, Canadá y México.
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