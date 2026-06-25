Así está el cuadro del Mundial 2026 en las eliminatorias: cruces confirmados, selecciones clasificadas y posibles rivales de España

El Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá pone rumbo a las rondas eliminatorias. De las 48 selecciones que iniciaron su andadura por la Copa del Mundo, solamente 32 accederán a la fase final, donde se pondrá a prueba el nivel real de las selecciones contra el resto de equipos favoritos del torneo.

En la presente edición del Mundial, la fase de eliminatorias arrancará desde los dieciseisavos de final. Se introduce una ronda más que permitirá a más selecciones clasificar para la siguiente fase, una oportunidad única para selecciones no habituadas a llegar a los cruces finales de poder demostrar sus capacidades en el escenario más importante del mundo.

Argentina se convirtió en la primera selección matemáticamente clasificada para dieciseisavos de final. De la mano de Leo Messi, el conjunto argentino ha goleado en sus dos encuentros disputados hasta la fecha y ha asegurado su billete para la siguiente ronda por la vía rápida. Le siguieron Alemania en el Grupo E, EEUU en el Grupo D y México en el Grupo A, además de Sudáfrica como segunda. Durante el inicio de la tercera jornada, Suiza confirmó su condición de primera de grupo, mientras que Canadá pasó de fase como segunda clasificada. Bosnia se queda tercera a la espera de los resultados del resto de grupos.

En el grupo C, Brasil se quedó con la primera plaza tras superar con facilidad a Escocia y en diferencia de goles a Marruecos. Por su parte, la 'Tartan army' deberá esperar hasta el final de todos los grupos para saber si se clasifica como una de las mejores terceras.

El cuadro de la fase final del Mundial 2026

El calendario de la fase final del Mundial 2026

Dieciseisavos de final Lunes, 29 de junio (22:30): Alemania vs 3ABCDF

Alemania vs 3ABCDF Martes, 30 de junio (23:00): 1I vs 3CDFGH

1I vs 3CDFGH Domingo, 28 de junio (21:00): 2A vs Canadá

2A vs Canadá Martes, 30 de junio (03:00): 1F vs Marruecos

1F vs Marruecos Viernes, 3 de julio (01:00): 2K vs 2L

2K vs 2L Jueves, 2 de julio (21:00) : 1H vs 2J

: 1H vs 2J Jueves, 2 de julio (02:00): EEUU vs 3BEFIJ

EEUU vs 3BEFIJ Miércoles, 1 de julio (22:00) : 1G vs 3AEHIJ

: 1G vs 3AEHIJ Lunes, 29 de junio (19:00): Brasil vs 2F

Brasil vs 2F Martes, 30 de junio (19:00) : 2E vs 2I

: 2E vs 2I Miércoles, 1 de julio (03:00): México vs 3CEFHI

México vs 3CEFHI Miércoles, 1 de julio (18:00): 1L vs 3EHIJK

1L vs 3EHIJK Sábado, 4 de julio (00:00) : Argentina vs 2H

: Argentina vs 2H Viernes, 3 de julio (20:00) : 2D vs 2G

: 2D vs 2G Viernes, 3 de julio (05:00): Suiza vs 3EFGIJ

Suiza vs 3EFGIJ Sábado, 4 de julio (03:30): 1K vs 3DEIJL Octavos de final Sábado, 4 de julio (23:00): ganador 1E-3ABCDF vs ganador 1I-3CDFGH

ganador 1E-3ABCDF vs ganador 1I-3CDFGH Sábado, 4 de julio (19:00): ganador 2A-2B vs ganador 1F-2C

ganador 2A-2B vs ganador 1F-2C Lunes, 6 de julio (21:00): ganador 2K-2L vs ganador 1H-2J

ganador 2K-2L vs ganador 1H-2J Martes, 7 de julio (02:00): ganador 1D-3BEFIJ vs ganador 1G-3AEHIJ

ganador 1D-3BEFIJ vs ganador 1G-3AEHIJ Domingo, 5 de julio (22:00): ganador 1C-2F vs ganador 2E-2I

ganador 1C-2F vs ganador 2E-2I Lunes, 6 de julio (02:00): ganador 1A-3CEFHI vs ganador 1L-3EHIJK

ganador 1A-3CEFHI vs ganador 1L-3EHIJK Martes, 7 de julio (18:00): ganador 1J-2H vs ganador 2D-2G

ganador 1J-2H vs ganador 2D-2G Martes, 7 de julio (22:00): ganador 1B-3EFGIJ vs ganador 1K-3DEIJL Cuartos de final Jueves, 9 de julio (22:00): ganador octavos (1E/1I) vs ganador octavos (2A/1F)

ganador octavos (1E/1I) vs ganador octavos (2A/1F) Viernes, 10 de julio (21:00): ganador octavos (2K/1H) vs ganador octavos (1D/1G)

ganador octavos (2K/1H) vs ganador octavos (1D/1G) Sábado, 11 de julio (23:00): ganador octavos (1C/2E) vs ganador octavos (1A/1L)

ganador octavos (1C/2E) vs ganador octavos (1A/1L) Domingo, 12 de julio (03:00): ganador octavos (1J/2D) vs ganador octavos (1B/1K) Semifinales Martes, 14 de julio (21:00): ganador cuartos 1 vs ganador cuartos 2

ganador cuartos 1 vs ganador cuartos 2 Miércoles, 15 de julio (21:00): ganador cuartos 3 vs ganador cuartos 4 Tercer y cuarto puesto Sábado, 18 de julio (23:00): perdedor semifinal 1 vs perdedor semifinal 2 Final Domingo, 19 de julio (21:00): ganador semifinal 1 vs ganador semifinal 2

¿Dónde ver todos los partidos del Mundial 2026 por TV y en directo?

En España, todos los partidos del Mundial 2026 se podrán ver por TV y online a través de la plataforma de pago DAZN, que ofrece una cobertura completa del torneo. Cada uno de los 104 partidos de la fase de grupos y las rondas eliminatorias que componen el torneo se podrán ver a través de la página web, la aplicación y los diferentes canales de DAZN.

La emisión de los partidos de la selección española, además de una selección de encuentros tanto de fase de grupos como de las eliminatorias, correrá al cargo de La 1 y RTVE Play. En Catalunya, estos partidos también se pondrán ver en La 2 Cat, ofreciendo la alternativa de disfrutar de las narraciones en catalán.

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Fuente: Sport